Guvernarea este în impas după boicotul PSD. Pachetul doi de măsuri fiscale riscă să rămână doar pe hârtie

12-08-2025 | 19:31
Partenerii de guvernare le cer social-democraților să lase orgoliile și să revină cât mai repede la masa discuțiilor. Și asta pentru că adoptarea pachetului doi de măsuri fiscale se izbește acum de blocajul din coaliție.

Constantin Toma,  Teodora Suciu

Deși ar fi trebuit finalizat la sfârșitul lunii, condițiile puse de PSD ar putea întârzia reforma din administrația centrală și locală.

După ce Sorin Grindeanu a prezentat condițiile pentru a reveni la masa discuțiilor din coaliția de guvernare, cei din PNL și USR le cer social-democraților să dea dovadă de maturitate. Deciziile în coaliție se iau doar în unanimitate, iar fără PSD, ședințele nu pot avea efect.

Mircea Abrudean, președintele Senatului: „E nevoie, în primul rând, de echilibru și stabilitate. De asta are nevoie România, nu de încrâncenări, nu de supărări. Dacă nu participăm la ședințe, nu rezolvăm mare lucru.”

Boicotul PSD blochează pachetul fiscal

Din cauza boicotului social-democraților, pachetul doi de măsuri fiscale, care trebuia finalizat până la finalul lunii august, este blocat.

Ștefan Pălărie, senator USR: „Este nevoie de o guvernare matură în care nevoile cetățenilor să fie pe primul loc și nu gâlceve politice. Ceea ce PSD cere nu este nicio problemă: eliminarea sincurilor, diminuarea numărului de oameni în consiliile de administrație. Toate aceste lucruri fac parte din cele discutate deja până acum.”

Însă sunt voci care spun că, în spatele solicitărilor liderului interimar al PSD, ar sta de fapt teama de a pierde posturi de prefecți și subprefecți în favoarea USR.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD: „Eu nu cred că USR-ul a venit pentru funcții în această coaliție.”

Rivalul lui Grindeanu la șefia PSD a amplificat tensiunea.

Titus Corlățean, senator PSD: „Ca să poți să relansezi, să schimbi echipele, să vii cu oameni noi și profesioniști, asta nu poți face decât – sau mai ales – din opoziție. Dacă intri în guvernare, regula spune următorul lucru: intră puternic, ești partidul numărul 1, chiar cu scorul ăla mai jalnic de 22%, dar am rămas partidul numărul 1 din Parlament. Intră de pe poziții de forță! Asumă-ți, dar intră cu o reprezentare în guvern corespunzătoare.”

Comisia Europeană așteaptă, în octombrie, ca țara noastră să prezinte concret cum vrea să reducă deficitul bugetar.

