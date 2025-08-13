Austeritate, dar cu salarii mărite. Decizie a șefei Curții de Conturi, venită de la Fisc: majorarea lefurilor cu 40%

13-08-2025 | 16:42
curtea de conturi a romaniei
În plină campanie a Guvernului Bolojan de reducere a cheltuielilor cu aparatul de stat, conducerea Curții de Conturi a decis majorarea salariilor noilor angajați, precum și a celor care primesc calificative de ”bine” și ”foarte bine”.

Cristian Matei

Astfel, un articol publicat în Monitorul Oficial de marți, 12 august 2025, prevede majorarea salariilor noilor angajați din cadrul Curții de Conturi cu 40 % începând cu luna noiembrie a acestui an.

De asemenea, angajații care vor fi evaluați profesional și vor obține un calificativ ”foarte bine” vor beneficia de o majorare a salariului cu 40 %, în timp ce aceia care vor obține calificativul ”bine” vor avea salariul majorat cu ”doar” 30 %.

Ce prevede ”HOTĂRÂREA pentru modificarea Hotărârii plenului Curții de Conturi nr. 330/2024 privind aprobarea criteriilor de majorare a salariilor pentru personalul din cadrul Curții de Conturi, cu excepția personalului din cadrul Autorității de Audit, conform prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare”:

-► „Art. 3. — (1) Personalul încadrat în una dintre structurile prevăzute la art. 1 lit. d) și e) beneficiază de majorarea salariului de bază cu 40%, până la prima evaluare a activității/performanțelor profesionale individuale.”

-► ”La articolul 3 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: „a) pentru calificativul «Foarte bine», majorarea este de 40%;”.

-► ”La articolul 3 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: „b) pentru calificativul «Bine», majorarea este de 30%;”.

-► ”Salariul de bază pentru personalul nou-încadrat în cadrul Curții de Conturi, cu excepția celui prevăzut la art. 3 alin. (1), se majorează cu 30%, până la prima evaluare a performanțelor profesionale individuale.”

-► ”În anul 2025, începând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2025, prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (1), salariul de bază pentru personalul nou-încadrat în cadrul Curții de Conturi se majorează cu 40%.”

Ce spune ministrul Finanțelor despre aceste majorări salariale

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost întrebat, miercuri, la Palatul Victoria, de corespondentul PRO TV Ștefana Todică dacă aceste măsuri se potrivesc cu noul pachet de reducere a cheltuielilor la aparatul de stat, anunțat de premierul Ilie Bolojan.

Răspunsul a fost scurt: ”Nu”.

Mai mult, ministrul Nazare a susținut că habar nu are de aceste modificări salariale.

Ștefana Todică: În Monitorul Oficial de ieri este un articol care zice că începând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2025, salariul de bază pentru personalul nou încadrat în cadrul Curții de Conturi se majorează cu 40%. Se potrivește această măsură cu acest pachet de reducere a cheltuielilor la aparatul de stat?

Alexandru Nazare: ”Nu se potrivește.

Ștefana Todică: Cum o comentați?

Alexandru Nazare: ”Nu se potrivește. Ce pot să comentez? Eu personal nu știam de această măsură. O să verific despre ce e vorba. M-ați întrebat dacă se potrivește. Deloc nu se potrivește”.

Cine conduce Curtea de Conturi

Curtea de Conturi este o instituție care prezintă anual Parlamentului un raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului public naţional, iar Consilierii Curții sunt numiţi de Parlament pentru un mandat de 9 ani.

În prezent, Curtea de Conturi este condusă de Mirela Călugăreanu, care, în 14 iulie 2025, a fost desemnată de Parlament în funcţia de preşedinte interimar.

Ea a fost preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), precum și membru în Consiliul de Administraţie al CEC Bank.

Măsurile anunțate de ministrul Finanțelor: o nouă formulă de taxare a multinaționalelor, taxă nouă pentru coletele din Asia

