INSCOP: 51% dintre românii cu educație primară ar alege să voteze cu AUR la alegerile parlamentare. Surpriza sondajului

12-11-2025 | 10:24
Mai mult de jumătate dintre persoanele cu educaţie primară ar vota cu AUR, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, conform Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025.

Mihaela Ivăncică

Cum votează persoanele cu educaţie primară

51% dintre persoanele cu educaţie primară ar alege să voteze cu AUR dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. 18% dintre aceştia optează pentru PSD, 9% pentru PNL, 5% pentru UDMR, 4% pentru USR, 3% pentru alt partid, 3% pentru POT, iar 3% pentru SOS România. Nu au fost exprimate preferinţe de vot pentru partidul SENS sau pentru un candidat independent.

INSCOP Research

Cum votează persoanele cu educaţie medie

Întrebaţi cu ce partid ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 41% dintre românii cu educaţie medie declară că ar alege AUR, 21% PSD, 14% PNL, 9% USR, 4% UDMR, 4% POT, 4% SENS, iar 2% SOS România. 1% aleg alt partid şi 1% un candidat independent.

Cum votează persoanele cu educaţie superioară

31% dintre votanţii cu educaţie superioară îşi exprimă preferinţa pentru USR. 24% dintre aceştia şi-ar exprima votul pentru PNL, 15% pentru AUR, 12% pentru PSD, 6% pentru SENS, 6% pentru UDMR, în timp ce 2% pentru POT. 1% susţin un candidat independent, 1% un alt partid, iar 1% SOS România.

”Distribuţia intenţiei de vot arată o polarizare clară între segmentele cu educaţie primară (maxim 8 clase) şi cele cu educaţie superioară în ceea ce priveşte susţinerea partidelor. AUR conduce autoritar în clasamentul intenţiei de vot a persoanelor cu educaţie primară. În contrast, persoanele cu studii superioare favorizează formaţiuni precum USR şi PNL. Analiza votului pe criterii de educaţie dezvăluie culturi politice distincte care se suprapun peste alte tipuri de polarizări. Fractura nu este doar politică, ci şi axiologică, relevând diferenţe în raportarea la autoritate, la instituţii şi la ideea de progres social. Practic, educaţia funcţionează ca un filtru de socializare democratică, producând electorat cu aşteptări şi comportamente civice fundamental diferite”, afirmă directorul general al INSCOP Remus Ştefureac.

Datele au fost culese în perioada 25 octombrie -2 noiembrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 3000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.8%, la un grad de încredere de 95%.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 12-11-2025 10:12

