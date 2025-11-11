Deranjat că PSD „se ia după el”, AUR îl cheamă din nou pe Bolojan în Parlament, acum pe tema energiei

11-11-2025 | 16:17
Ilie Bolojan
Guvernul României

George Simion a declarat că partidul său cere să vină premierul ţării să spună cum stăm cu situaţia energetică, îngrijorătoare, în condiţiile în care românii plătesc facturi din ce în ce mai mari şi trebuie să se pregătească în vederea iernii.

Sabrina Saghin

„Nu înţelegem de ce PSD-ul, un partid care este la guvernare, a ales să dubleze solicitarea noastră, a ales, fiind partid de guvernare, să se folosească de un atribut al opoziţiei şi să îl cheme şi domniile lor pe domnul Bolojan, dar cert este că se împlinesc acum două săptămâni de când am făcut această cerere şi domnul Bolojan nu a venit în Parlament, ba prima lui reacţie este că nu doreşte să participe la circ.”, a declarat preşedintele AUR, George Simion, la Parlament, despre solicitarea pe care AUR a făcut-o la Camera Deputaţilor pentru a-l chema pe premierul Ilie Bolojan să explice situaţia energetică a România.

„Premierul țării are datoria de a veni să explice românilor”

„Atâta timp cât noi cerem explicaţii, atâta timp cât noi cerem să vină premierul ţării să spună cum stăm cu situaţia energetică, îngrijorătoare, românii plătesc facturi din ce în ce mai mari şi trebuie să se pregătească în vederea iernii. Şi premierul ţării are datoria de a veni să explice românilor ce să se aştepte cu privire la buget, cu privire la facturi, cu privire la felul în care se vor încălzi sau poate nu vor avea bani să se încălzească în această iarnă.”, a mai spus Simion, într-o conferinţă de presă.

Ilie Bolojan a acceptat invitația la Ora Premierului în Parlament, însă nu poate comunica o zi în care se poate prezenta, întrucât agenda premierului este aglomerată.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 11-11-2025 15:51

Ilie Bolojan: Se simplifică procedurile pentru avizele ISU. România nu trebuie blocată de birocraţie
Stiri actuale
Ilie Bolojan: Se simplifică procedurile pentru avizele ISU. România nu trebuie blocată de birocraţie

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, marţi, că se simplifică procedurile de obţinere a avizelor ISU.

Guvernul pregătește o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR
Stiri actuale
Guvernul pregătește o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR

Premierul Ilie Bolojan anunţă luni că a avut o şedinţă cu colegii din mai multe ministere, pentru a pregăti o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR, el arătând că îşi propun să o depună până la finalul lunii.

Ilie Bolojan: „Trebuie să acționăm ferm pentru ca ura și discriminarea să nu mai fie tolerate în societate”
Stiri Politice
Ilie Bolojan: „Trebuie să acționăm ferm pentru ca ura și discriminarea să nu mai fie tolerate în societate”

Premierul Ilie Bolojan a transmis, de Ziua Internaţională de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului, un apel la responsabilitate colectivă, subliniind că societatea trebuie să acționeze ferm împotriva urii, prejudecăților și discriminării.

Reforma pensiilor magistraților - președintele Nicușor Dan a invitat toate părțile implicate la discuții, miercuri - Surse
Stiri Politice
Reforma pensiilor magistraților - președintele Nicușor Dan a invitat toate părțile implicate la discuții, miercuri - Surse

Discuţia preşedintelui Nicuşor Dan cu liderii coaliţiei de guvernare, care a avut loc marţi la Palatul Cotroceni, s-a încheiat după aproximativ două ore. Discuţiile au vizat proiectul de lege privind pensiile magistraţilor.

Un tânăr a înjunghiat fără motiv un bărbat, de 33 de ori, în București. Parchet: Atac de o ferocitate ieşită din comun. VIDEO
Stiri actuale
Un tânăr a înjunghiat fără motiv un bărbat, de 33 de ori, în București. Parchet: Atac de o ferocitate ieşită din comun. VIDEO

Un tânăr în vârstă de 20 de ani a atacat cu cruzime un bărbat, pe o stradă din Bucureşti, înjunghiindu-l de 33 de ori.

ANAF a găsit la un solist de muzică de petrece din Argeș 1,6 milioane lei nedeclarați. Schema prin care ascundea banii
Stiri Economice
ANAF a găsit la un solist de muzică de petrece din Argeș 1,6 milioane lei nedeclarați. Schema prin care ascundea banii

ANAF Antifraudă a descoperit obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei la un solist de muzică de petrecere din Argeș, care ar fi folosit firme controlate de familie pentru a evita plata taxelor și impozitelor datorate statului.

