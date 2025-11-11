Deranjat că PSD „se ia după el”, AUR îl cheamă din nou pe Bolojan în Parlament, acum pe tema energiei

George Simion a declarat că partidul său cere să vină premierul ţării să spună cum stăm cu situaţia energetică, îngrijorătoare, în condiţiile în care românii plătesc facturi din ce în ce mai mari şi trebuie să se pregătească în vederea iernii.

„Nu înţelegem de ce PSD-ul, un partid care este la guvernare, a ales să dubleze solicitarea noastră, a ales, fiind partid de guvernare, să se folosească de un atribut al opoziţiei şi să îl cheme şi domniile lor pe domnul Bolojan, dar cert este că se împlinesc acum două săptămâni de când am făcut această cerere şi domnul Bolojan nu a venit în Parlament, ba prima lui reacţie este că nu doreşte să participe la circ.”, a declarat preşedintele AUR, George Simion, la Parlament, despre solicitarea pe care AUR a făcut-o la Camera Deputaţilor pentru a-l chema pe premierul Ilie Bolojan să explice situaţia energetică a România.

„Premierul țării are datoria de a veni să explice românilor”

„Atâta timp cât noi cerem explicaţii, atâta timp cât noi cerem să vină premierul ţării să spună cum stăm cu situaţia energetică, îngrijorătoare, românii plătesc facturi din ce în ce mai mari şi trebuie să se pregătească în vederea iernii. Şi premierul ţării are datoria de a veni să explice românilor ce să se aştepte cu privire la buget, cu privire la facturi, cu privire la felul în care se vor încălzi sau poate nu vor avea bani să se încălzească în această iarnă.”, a mai spus Simion, într-o conferinţă de presă.

Ilie Bolojan a acceptat invitația la Ora Premierului în Parlament, însă nu poate comunica o zi în care se poate prezenta, întrucât agenda premierului este aglomerată.

