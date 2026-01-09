De ce își dorește Trump cu ardoare ca Statele Unite să controleze Groenlanda: „Pentru mine contează”

09-01-2026 | 20:22
Donald Trump spune că Statele Unite ar putea avea de ales între anexarea Groenlandei și menținerea integrității NATO.

Liderul de la Casa Albă a declarat, într-un interviu acordat New York Times, că nu se simte obligat să respecte dreptul internațional și că este constrâns doar de propria conștiință.

Pe de altă parte, Trump spune că este nerăbdător să o întâlnească pe lidera opoziției din Venezuela, adăugând că ar fi "o mare onoare" dacă i-ar înmâna Premiul Nobel pentru Pace primit recent de ea.

Reporter: Există vreo limită a puterii dumneavoastră pe scena mondială? Există ceva care v-ar putea opri, dacă ați dori?
Trump: Da, există un singur lucru: propria mea moralitate, propria mea conștiință. E singurul lucru care mă poate opri.
Reporter: Nu dreptul internațional?
Trump: Nu am nevoie de dreptul internațional. Nu caut să le fac rău oamenilor.

Președintele american a fost întrebat dacă pentru el contează mai mult achiziționarea Groenlandei - teritoriul autonom aflat sub suveranitatea coroanei daneze - decât păstrarea alianței militare NATO, veche de 76 de ani. Nu a răspuns direct la întrebare, dar a recunoscut că administrația sa ar putea fi nevoită să aleagă între cele două.

De ce își dorește cu ardoare ca Statele unite să controleze Groenlanda?

Trump: Pentru că vreau să fac lucrurile corect.
Reporter: „Corect” înseamnă să dețineți controlul?
Trump: Pentru mine contează. Proprietatea este foarte importantă.
Reporter: De ce este importantă proprietatea?
Trump: Pentru că asta consider că este necesar din punct de vedere psihologic pentru a avea succes. Cred că proprietatea îți oferă ceva ce nu poți obține cu un contract de închiriere sau cu un tratat. Proprietatea îți oferă lucruri și elemente pe care nu le poți obține doar prin semnarea unui document.

Pe de altă parte, Trump a anunțat că se va întâlni, săptămâna viitoare, la Washington, cu Maria Corina Machado. Este cea mai cunoscută oponentă a regimului din Venezuela si laureata premiului Nobel pentru pace, trofeu la care a râvnit si Trump.

Prezentator Fox News: Când a primit Premiul Nobel pentru pace, vi l-a dedicat. Mi-a spus atât mie, cât și altor prezentatori de radio, că vrea să vi-l ofere pentru că i-ați eliberat țara.
Trump: Sunt nerăbdător să o salut și am auzit că vrea să facă asta. Ar fi o mare onoare.

Trump consideră, însă, că după capturarea fostului președinte Nicolas Maduro, Maria Corina Machado nu este persoana potrivită să preia conducerea țării pentru că nu beneficia nici de sprijin, nici de respect în ţara sa.

A criticat și decizia de a-i oferi ei premiul Nobel pentru pace și nu lui.

Donald Trump: „E foarte jenant pentru Norvegia. Atunci când pui capăt unui număr de opt războaie, ar trebui să primeşti câte unul (un Nobel) pentru fiecare război."

Sursa: Pro TV

