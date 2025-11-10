România divizată. INSCOP: Majoritatea tinerilor ar vota AUR, cea mai mare parte a vârstnicilor aleg PSD. Surpriza din sondaj

10-11-2025 | 11:01
Alianţa pentru Unirea Românilor ocupă primul loc în opţiunile electoratului de până la 59 de ani, în timp ce românii care au peste 60 de ani ar vota în cea mai mare parte cu PSD, conform unui sondaj INSCOP dat publicităţii luni.

Cristian Anton

Pe de altă parte, Partidul SENS se situează pe locul al doilea în preferinţele românilor cu vârste cuprinse între 18 şi 29 de ani. USR ocupă locul al doilea în opţiunile electoratului de 30-44 de ani, iar PNL este a doua opţiune a românilor de 45-59 de ani. În cazul respondenţilor de peste 60 de ani, locul doi îl ocupă AUR.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 34% dintre persoanele sub 30 de ani ar vota AUR, 16% - SENS, 14% - USR, 13% - PNL, 9% - PSD, 5% - POT, 3% - UDMR, iar 3% - SOS România. 3% dintre tineri ar opta pentru alt partid, în timp ce nicio persoană din această categorie de vârstă nu a declarat că ar alege un candidat independent.

Totodată, 50% dintre persoanele cuprinse între 30 şi 44 de ani ar alege să voteze cu AUR dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. 18% dintre aceştia optează pentru USR, 11% - pentru PNL, 8% - pentru PSD, 3% - pentru UDMR, iar 3% - pentru POT. 2% ar alege alt partid, 2% - un candidat independent, în timp ce 1% ar vota pentru SENS şi 1% - pentru SOS România.

41% dintre votanţii cu vârsta între 45 şi 59 de ani îşi exprimă preferinţa pentru AUR. 19% dintre aceştia ar alege PNL, 15% - PSD, 12% - USR, 6% - UDMR, 2% - POT, 2% - SOS România, iar 1% - SENS. 1% ar vota un candidat independent şi 1% - alt partid.

”Polarizare accentuată” între generații, ”două continente politice distincte”

38% dintre persoanele de peste 60 de ani ar vota cu PSD dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. 28% optează pentru AUR, 15% - pentru PNL, 7% - pentru USR, 5% - pentru UDMR, 3% - pentru POT, 2% - pentru alt partid, 2% - pentru SOS România, iar 1% - pentru un candidat independent. Nicio persoană din această categorie de vârstă nu a declarat că ar alege Partidul SENS.

Directorul INSCOP Research, Remus Ştefureac, evidenţiază o "polarizare accentuată" între generaţii şi "o scindare valorică" între generaţiile formate în contexte socio-politice distincte. Contrastul dintre generaţia 18-29 şi cea 60+ ilustrează "două continente politice distincte", a apreciat acesta, potrivit unui comunicat.

"Practic, dacă ar vota doar tinerii de 18-29 de ani, un partid neparlamentar precum SENS ar fi al doilea partid al României, în timp ce pentru persoanele cu vârsta de peste 60 de ani, acest partid nu există. Dacă seniorii privilegiază stabilitatea şi protecţia socială, tinerii manifestă o preferinţă pentru opţiuni radicale şi schimbare netă. Această polarizare reprezintă o provocare majoră pentru coeziunea democratică şi pentru capacitatea sistemului politic de a formula politici incluzive", a precizat Ştefureac.

”Posibilă maturizare a unei orientări anti-sistem”

Potrivit acestuia, sprijinul dominant acordat AUR de către categoriile de vârstă 30-44 ani indică "o posibilă maturizare a unei orientări anti-sistem care transcende nemulţumirea conjuncturală". Se conturează astfel profilul unui electorat ce "articulează o critică sistemică" a ordinii politice post-1989, combinând "revendicări socio-economice cu elemente de naţionalism şi neîncredere" instituţională, a afirmat Remus Ştefureac.

"De asemenea, rezultatele Barometrului Informat.ro-INSCOP relevă incapacitatea partidelor mari de a depăşi praguri simbolice de susţinere în rândul tinerilor şi al adulţilor activi. Slăbirea acestor poli indică o criză gravă a reprezentării politice pe fondul diminuării încrederii în competenţa şi autenticitatea elitelor care au dominat scena politică în ultimele două decenii", a menţionat directorul INSCOP.

Datele au fost culese în perioada 25 octombrie - 2 noiembrie prin metoda CATI (interviuri telefonice). Volumul eşantionului simplu, stratificat este de 3.000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României. Studiul a fost realizat la comanda platformei de ştiri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

