O bătrână din Germania a rănit o vecină aruncând bradul de Crăciun de la balcon. Femeia a suferit o fractură la braț

09-01-2026 | 20:26
brad de craciun gunoi
O femeie vârstnică din sudul Germaniei şi-a rănit o vecină în timp ce încerca să scape de bradul de Crăciun aruncându-l de la balconul său aflat la etajul şase, a anunţat vineri poliţia bavareză, citată de agenţia DPA.

Sabrina Saghin

Vecina a suferit o fractură la braţ după ce a fost lovită de bradul aruncat de la balcon, a declarat poliţia.

Femeia în vârstă de 79 de ani, care locuieşte într-un bloc de apartamente din mica localitate Mainaschaff, a declarat poliţiştilor că a vrut să scape de brad, joi, menţionând că verificase în prealabil zona de sub balcon şi că i se păruse că nu era nimeni acolo.

Cu toate acestea, poliţia a declarat că bradul a lovit-o pe vecina ei, în vârstă de 88 de ani, care la acel moment se afla pe peluza din faţa clădirii.

Autorităţile investighează în prezent incidentul, sub suspiciunea de vătămare corporală prin neglijenţă. 

