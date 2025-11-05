CCR dezbate astăzi sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private, contestată de Înalta Curte şi AUR

Stiri actuale
05-11-2025 | 07:15
Curtea Constituțională
Inquam Photos / Octav Ganea

Curtea Constituţională a României urmează să dezbată, miercuri, sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.

autor
Lorena Mihăilă

Judecătorii Instanţei supreme au decis să sesizeze CCR în legătură cu proiectul de lege privind plata pensiilor private din piloanele II şi III.

Prevederile noii legi

Proiectul a fost adoptat la jumătatea lunii octombrie de Parlament şi prevede că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul II - pilonul obligatoriu administrat privat - vor primi iniţial doar 30% din sumă, iar restul eşalonat pe opt ani şi, prin excepţie, bolnavii cu afecţiuni oncologice pot beneficia de toată suma printr-o singură retragere.

Totodată, pot primi toată suma, sub formă de plată unică, persoanele care au un fond mai mic decât contravaloarea a 12 indemnizaţii sociale lunare.

Neregulile din lege

Judecătorii de la Instanţa supremă, convocaţi în cadrul Secţiilor Unite, au decis, în unanimitate, să sesizeze Curtea Constituţională cu privire la mai multe aspecte de neconstituţionalitate.

Citește și
catedrala nationala
Ultimele zile de acces la altarul Catedralei Naționale. Credincioșii au așteptat câte 5 sau 6 ore în ploaie

Potrivit magistraţilor, cetăţenii au dreptul să aibă o lege clară, previzibilă şi predictibilă cu privire la drepturile lor la pensie şi este în interesul societăţii ca legea să fie examinată de Curtea Constituţională înainte de promulgare, iar în măsura în care se vor impune corecţii acestea să fie făcute înainte să genereze efecte în masă.

Magistraţii susţin că, din examinarea prevederilor acestei legi, se ajunge la concluzia că nu sunt respectate criteriile de accesibilitate, claritate, precizie şi previzibilitate şi nici principiile legalităţii şi proporţionalităţii în reglementarea infracţiunilor şi contravenţiilor prevăzute de legea adoptată în Parlament.

Sesizarea AUR

Şi AUR a sesizat instanţa constituţională în legătură cu actul normativ, susţinând că „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III”.

„Dacă ar fi fost un proiect legislativ cu adevărat pentru binele contribuabililor, parlamentarii AUR ar fi votat 'pentru' adoptare, însă iniţiativa legislativă reprezintă doar o încercare perfidă a partidelor aflate la guvernare de a fura banii munciţi ai contribuabililor români. În forma actuală a proiectului legislativ, cei care sunt adevăraţii beneficiari ai modificărilor sunt, în primul rând, administratorii fondurilor care vor încasa comisioane de 0,21% - 0,27%, câştigând cât mai mulţi bani dacă aceştia rămân cât mai mult timp în conturi. Iar, în al doilea rând, principalul câştigător este statul român care a găsit un colac de salvare pentru un sistem care se împrumută constant, fără limite, la dobânzi uriaşe", susţinea AUR într-un comunicat.

Emmanuelle Béart, invitată de onoare la „Les Films de Cannes à Bucarest”: „Visez să lucrez cu Cristian Mungiu”

Sursa: Agerpres

Etichete: CCR, aur, pensie privată,

Dată publicare: 05-11-2025 07:15

Articol recomandat de sport.ro
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
Citește și...
Ultimele zile de acces la altarul Catedralei Naționale. Credincioșii au așteptat câte 5 sau 6 ore în ploaie
Stiri actuale
Ultimele zile de acces la altarul Catedralei Naționale. Credincioșii au așteptat câte 5 sau 6 ore în ploaie

A plouat o jumătate de zi, dar asta nu i-a clintit pe credincioșii care vor să intre în Catedrala Națională, proaspăt sfințită. Miercuri este ultima zi de acces în altar, iar coada ajungea după amiază până în fața Palatului Parlamentului.

Un tânăr de 19 ani a dat foc unui apartament din București, după o ceartă cu părinții. A fost reținut de polițiști
Stiri actuale
Un tânăr de 19 ani a dat foc unui apartament din București, după o ceartă cu părinții. A fost reținut de polițiști

Un tânăr de 19 ani a fost reţinut după ce a incendiat, luni seară, un apartament din sectorul 3 al Capitalei, în urma unor certuri cu părinţii săi, punându-i în pericol pe ceilalţi locatari ai blocului.

Imagini șocante. Momentul în care un tramvai intră în plin într-un autobuz, în București. Numeroși răniți
Stiri actuale
Imagini șocante. Momentul în care un tramvai intră în plin într-un autobuz, în București. Numeroși răniți

Șapte persoane au fost transportate de urgență la mai multe spitale din București, în urma unui accident grav petrecut în cartierul Drumul Taberei.  

Recomandări
Val de concedieri masive în România. Industriile în care mulți angajați își vor pierde locurile de muncă
Stiri Sociale
Val de concedieri masive în România. Industriile în care mulți angajați își vor pierde locurile de muncă

Cu creșteri tot mai mari de prețuri și comenzi reduse, angajatorii au făcut concedieri masive în prima jumătate a anului.

Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri
Stiri Politice
Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri

Coaliția de guvernare a ajuns la un acord pentru reforma administrației publice. 13.000 de angajați vor fi concediați. În plus, cumulul pensiei cu salariul la stat a fost interzis, dar tot există o portiță.

“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”
Interviurile Stirileprotv.ro
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”

„România este o țară neînțeleasă și redusă la niște clișee abominabile”, dar adevărul e că e o țară extraordinară, în care, în ciuda tuturor problemelor, se trăiește mai bine decât la Paris sau la Londra, orașe care sunt “terminate”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Noiembrie 2025

43:16

Alt Text!
La Măruță
04 Noiembrie 2025

01:31:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Noiembrie 2025

01:43:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28