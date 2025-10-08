Gen Z și milenialii renunță la achizițiile de cadouri, potrivit unui studiu. Este prea „stresant”

Peste 80% dintre cumpărători (84%) declară că sunt predispuşi să renunţe la coşurile de cumpărături în perioada Sărbătorilor din cauza stresului şi a frustrării generate de procesul de achiziţie.

Intenția de renunțare ar fi şi mai ridicată în rândul generaţiilor tinere, conform unui studiu anual realizat de Accenture pe un eşantion de 3.000 de consumatori din zece ţări.

Astfel, 91% dintre Milleniali şi 89% dintre cei din Generaţia Z afirmă că ar putea abandona achiziţiile de cadouri.

Principalele surse de stres sunt presiunea de a găsi cadoul perfect (75% dintre respondenţi), teama de a lua o decizie greşită (73%) şi volumul tot mai mare de reclame şi opţiuni disponibile. În 2025, 82% dintre consumatori spun că se simt bombardaţi de publicitate (faţă de 78% în 2024), iar 77% menţionează că diversitatea prea mare de produse le îngreunează procesul decizional (faţă de 74% anul trecut), transmite Agerpres.

Aceste rezultate indică un risc major pentru retaileri şi branduri, care pot pierde venituri semnificative în această perioadă crucială de vânzări.

În acelaşi timp, există oportunităţi pentru cei care aleg să răspundă prin simplificare şi personalizare: 45% dintre consumatori preferă magazinele fizice pentru a evalua produsele direct, 48% se bazează pe recomandările prietenilor şi familiei, 34% caută inspiraţie pe reţelele sociale, iar unul din cinci declară că va folosi asistenţi conversaţionali precum ChatGPT sau Claude pentru a lua decizii mai rapide.

Tehnologiile bazate pe inteligenţă artificială, precum AI generativă, pot reduce „stresul cumpărătorilor”, acţionând ca un „concierge” care ghidează şi susţine fiecare etapă a procesului de achiziţie, spun autorii studiului. Această tehnologie poate oferi experienţe care par mai personale, relevante şi potrivite momentului, prin recomandarea de opţiuni, compararea caracteristicilor şi chiar simplificarea alegerilor. Pentru retaileri şi branduri, ea deschide calea către relaţii mai profunde cu clienţii şi către surse suplimentare de venituri. Cu ajutorul instrumentelor de AI, angajaţii din retail pot avea acces instant la informaţii despre produse, preferinţele clienţilor şi sugestii contextuale. Astfel, petrec mai puţin timp cu sarcini repetitive, verificarea stocurilor, aranjarea rafturilor, şi mai mult timp interacţionând cu clienţii, prin recomandări personalizate şi consultative.

Respondenții, din țările vestice

Studiul a fost realizat în august 2025 pe un eşantion de 3.000 de consumatori din Australia, Brazilia, Canada, Franţa, Germania, Italia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi SUA, oferind o perspectivă asupra aşteptărilor privind performanţa retailului online şi offline într-un moment esenţial pentru sector.

Accenture este o companie globală de servicii profesionale care sprijină companii, guverne şi organizaţii în digitalizarea şi optimizarea operaţiunilor, dar şi în accelerarea creşterii veniturilor şi îmbunătăţirea serviciilor pentru cetăţeni.

