Schimbare în comportamentul românilor care fac cumpărături online. Metoda de plată tot mai populară

Stiri Economice
03-10-2025 | 19:19
Cumparaturi online

Plata în rate pentru cumpărăturile online devine tot mai populară în România.

autor
Delia Bîrla

Tranzacțiile de acest fel au crescut cu 27% în acest an față de 2024 și asta pentru că mulți clienți preferă să plătească lunar produsele sau serviciile mai scumpe cum ar fi vacanțele, asigurările auto și electrocasnicele.

Suma medie pe care au cheltuit-o românii la fiecare tranzacție, în primele 9 luni ale anului, pentru a cumpăra un produs sau serviciu online este de 157 de lei. Față de primele nouă luni ale anului trecut, în aceeași perioadă din 2025 a fost înregistrată o creștere cu 9%.

În acest timp au fost făcute și mai multe cumpărături online, numărul tranzacțiilor a crescut tot cu 9%. Astfel, volumul total al plăților online, adică banii procesați de comercianți, a crescut cu 20%. Oamenii au dat mai mult nu neapărat pentru că au luat mai multe produse, ci pentru că acestea s-au scumpit.

Femeie: „Mult, se simte, cam la orice se simte”.

În aceste condiții, tot mai mulți cumpărătorii au ales plata în rate.

Românii cumpără tot mai mult în rate

Corespondent Știrile ProTV: „Cumpărăturile mari se transformă în cheltuieli mici, lună de lună, pentru clienții care aleg plata în rate. Numărul tranzacțiilor continuă să urce. În primele nouă luni ale acestui an au crescut cu 27% față de perioada similară din 2024. În plus, tot mai mulți comercianți au început să ofere această opțiune de plată, iar cei care fac cumpărături au ca variantă și cardurile de credit fără dobândă”.

Femeie: „Ne ajută că altfel nu ne putem lua având în vedere că avem un serviciu ca tot omul, un salariu”.

Reporter: „Ce v-ați cumpărat ultima dată în rate?”

Femeie: „Ultima dată am făcut un cadou”.

Femeie: „Pentru cei care nu au un buget destul de mare ca să cumpere totul odată e foarte bine că se poate plăti în rate”.

Cele mai mari volume de plăți online continuă să fie înregistrate pentru modă, electronice și electrocasnice, amenajări interioare, cosmetice ori livrări de mâncare. În creștere sunt și călătoriile și asigurările. Numărul de tranzacții a crescut însă și pentru produsele obișnuite frecvent acasă.

Cristian Pelivan, directorul Asociației Române a Magazinelor Online: „Volumul de plăți a crescut ca număr de plăți pentru că se fac acum foarte multe comenzi de valoare mai mică și atunci sunt mai multe plăți pentru că lumea achiziționează mai des produse pentru îngrijirea casei, detergenți, fac cumpărături online și pentru astfel de produse. Așadar cumpără mai des ceea ce înseamnă că plătesc mai des”.

În noiembrie, când va fi perioada Black Friday, atât tranzacțiile online, cât și plățile în rate vor înregistra o creștere substanțială, estimează specialiștii.

Șeful ANAF: Nu avem indicii că familia Iohannis vrea să achite datoria la stat. Fostul președinte va fi chemat în instanță

Sursa: Pro TV

