Tâlharul binevoitor, la Galați. A ajutat o bătrână să urce cu cumpărăturile, apoi i-a smuls cerceii din ureche

12-09-2025 | 08:37
Jaf în plină zi într-un bloc din Galați. Un individ i-a furat unei femei de 75 de ani cerceii de aur de la ureche și a dispărut. Înainte de a comite furtul, bărbatul a ajutat-o să urce căruciorul de cumpărături până la ușa apartamentului.

autor
Dan Cucu

Polițiștii au deschis o anchetă și încearcă să-l identifice pe suspect. Incidentul s-a întâmplat când femeia de 75 de ani se întorcea de la piață. Individul ar fi urmărit-o și părea dornic s-o ajute, potrivit rudelor.

Ana Ovidenie, sora victimei: „A văzut că merge greu, și cu baston, i-a urcat căruciorul lângă ușa ei, că stă la etajul 1 și pe scară, când a ajuns, i-a smuls cerceii. Cercei mari, mai mari ca ai mei. Cred că vreo 4 grame și ceva.”

Vecinii, alarmați de strigătele femeii, au sunat imediat după ajutor.

Vecini: „Venea de la piață. A condus-o hoțul până la ușă” (...)

talhar
Tâlhar extrem de violent din Iași, pus la pământ de un tânăr curajos. Finalul este cu totul neașteptat

La fața locului au ajuns polițiștii și medicii. Femeia a suferit răni la ureche, însă a refuzat transportul la spital.

Rebecca Popa, purtător de cuvânt ISU Galați: „Echipajul a acordat primul ajutor la fața locului, persoana în cauză prezenta leziuni la nivelul unei urechi și a refuzat transportul la spital.”

Comisar-șef Felicia Tudoran, purtător de cuvânt Poliția Galați: „Din primele verificări, au stabilit că o femeie de 75 de ani a fost deposedată de cercei de către o persoană necunoscută, în timp ce aceasta se afla în scara imobilului de domiciliu.”

Polițiștii au deschis o anchetă și îl caută acum pe suspect.

Sursa: Pro TV

NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
Arest preventiv pentru un tâlhar din Arad care a intrat cu ranga peste o familie. Complicele lui e căutat în continuare
Stiri Justitie
Arest preventiv pentru un tâlhar din Arad care a intrat cu ranga peste o familie. Complicele lui e căutat în continuare

Un bărbat a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile, în urma deciziei Judecătoriei Chişineu-Criş din judeţul Arad, el fiind acuzat de tâlhărie calificată în formă continuată.

Tâlhar extrem de violent din Iași, pus la pământ de un tânăr curajos. Finalul este cu totul neașteptat
Stiri Diverse
Tâlhar extrem de violent din Iași, pus la pământ de un tânăr curajos. Finalul este cu totul neașteptat

Un tâlhar foarte violent din Iași a fost imobilizat și pus la pământ de un tânăr care trecea întâmplător prin zona, după ce agresorul umpluse de sânge o femeie, căreia i-a luat apoi telefonul. În tot acest timp, fiica victimei era în apel cu mama sa.

Momentul în care un tâlhar a mușcat casiera ca să scape cu prada, în Argeș. Imaginile l-au adus în arest
Stiri actuale
Momentul în care un tâlhar a mușcat casiera ca să scape cu prada, în Argeș. Imaginile l-au adus în arest

Tâlhărie ieșită din comun în Mioveni, Argeș. Un bărbat a intrat, în urmă cu două nopți, într-o casă de schimb valutar și a mers, inițial să stea de vorbă cu angajata.

Tâlhar pe bicicletă, prins în Timișoara. Cum i-a ajutat ultima victimă pe polițiști ca să-și recupereze telefonul
Stiri actuale
Tâlhar pe bicicletă, prins în Timișoara. Cum i-a ajutat ultima victimă pe polițiști ca să-și recupereze telefonul

Un individ care smulgea telefoane de pe bicicletă, în Timișoara, a fost găsit de polițiști cu ajutorul ultimei sale victime. Bărbatul de 39 de ani a fost reținut pentru cel puțin trei asemenea fapte.

Urs pofticios, tâlhar la drumul mare. Ce a surprins o cameră de supraveghere
Stiri Diverse
Urs pofticios, tâlhar la drumul mare. Ce a surprins o cameră de supraveghere

Un urs tare pofticios din statul american Tennessee s-a bucurat de prânzul unor muncitori.

„Zile critice” la granița de est a NATO. Rusia şi Belarus încep exerciții militare de proporții. Trei state în alertă
Stiri externe
„Zile critice” la granița de est a NATO. Rusia şi Belarus încep exerciții militare de proporții. Trei state în alertă

Rusia şi Belarus, vor începe, vineri, exerciţii militare comune de amploare, punând NATO în alertă la câteva zile după ce Polonia a acuzat Moscova de escaladarea tensiunilor prin lansarea de drone de atac în spaţiul său aerian, transmite AFP.

Masa caldă promisă de Guvern întârzie să apară în şcoli. În unele unităţi nu mai ajung nici cornul şi laptele
Stiri actuale
Masa caldă promisă de Guvern întârzie să apară în şcoli. În unele unităţi nu mai ajung nici cornul şi laptele

Fructele, laptele și cornul, cu care ar trebui să fie primiți la școală elevii, se lasă așteptate. Hotărârea de Guvern prin care se alocă bani pentru aceste alimente are nevoie de avizul mai multor ministere.

MAE l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a condamna violarea spațiului aerian polonez cu drone. „Escaladare fără precedent
Stiri actuale
MAE l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a condamna violarea spațiului aerian polonez cu drone. „Escaladare fără precedent"

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat joi pe ambasadorul Federației Ruse la București pentru a-i comunica poziția de condamnare fermă a violării spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești.

