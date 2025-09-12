Tâlharul binevoitor, la Galați. A ajutat o bătrână să urce cu cumpărăturile, apoi i-a smuls cerceii din ureche

Jaf în plină zi într-un bloc din Galați. Un individ i-a furat unei femei de 75 de ani cerceii de aur de la ureche și a dispărut. Înainte de a comite furtul, bărbatul a ajutat-o să urce căruciorul de cumpărături până la ușa apartamentului.

Polițiștii au deschis o anchetă și încearcă să-l identifice pe suspect. Incidentul s-a întâmplat când femeia de 75 de ani se întorcea de la piață. Individul ar fi urmărit-o și părea dornic s-o ajute, potrivit rudelor.

Ana Ovidenie, sora victimei: „A văzut că merge greu, și cu baston, i-a urcat căruciorul lângă ușa ei, că stă la etajul 1 și pe scară, când a ajuns, i-a smuls cerceii. Cercei mari, mai mari ca ai mei. Cred că vreo 4 grame și ceva.”

Vecinii, alarmați de strigătele femeii, au sunat imediat după ajutor.

Vecini: „Venea de la piață. A condus-o hoțul până la ușă” (...)

La fața locului au ajuns polițiștii și medicii. Femeia a suferit răni la ureche, însă a refuzat transportul la spital.

Rebecca Popa, purtător de cuvânt ISU Galați: „Echipajul a acordat primul ajutor la fața locului, persoana în cauză prezenta leziuni la nivelul unei urechi și a refuzat transportul la spital.”

Comisar-șef Felicia Tudoran, purtător de cuvânt Poliția Galați: „Din primele verificări, au stabilit că o femeie de 75 de ani a fost deposedată de cercei de către o persoană necunoscută, în timp ce aceasta se afla în scara imobilului de domiciliu.”

Polițiștii au deschis o anchetă și îl caută acum pe suspect.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













