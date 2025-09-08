Scumpirile au schimbat obiceiurile de consum ale românilor. Primele produse tăiate de pe lista de cumpărături

Tot mai atenți la banii lor, românii și-au temperat consumul anul acesta.

autor
Ana Maria Barbu

Datele strânse de o companie de cercetare de piață specializată în monitorizarea vânzărilor de bunuri de larg consum arată că deși acestea au crescut ușor valoarea lor nu a acoperit inflația. Cumpărătorii reduc țigările și dulciurile, în schimb mâncarea gata preparată este tot mai căutată. Legumele și fructele locale atrag mai mulți cumpărători arată și analiza unui mare retailer.

În magazine, cumpărătorii calculează atent ce pun în coș.

Mitică Coman, cumpărător: „Suntem mai cumpătați așa, avem grijă de fiecare, nu le mai risipim și ne luăm cât ne trebuie, mai facem și alte mâncăruri care nu necesită atâtea.”

În prima jumătate a anului, românii au cheltuit pe bunuri de larg consum cu 4,3% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Dacă luăm în considerare inflația, creșterea - practic - dispare. Magazinele mici, de cartier, au pierdut din clienți care s-au orientat spre supermarketuri și hipermaketuri.

Femeie: „Ai o gamă vastă la alegere și te poți orienta.”

Unii consumatori au redus cheltuielile considerate „de răsfăț”. S-au cumpărat mai puține țigări, gustări dulci și băuturi fără alcool. Chiar și la alimente sunt schimbări.

Irina Lavric, comerciant: „Cumpără în cantitate mică și des, puțin și des”.

Există însă și surprize. Mâncarea pentru animale este categoria vedetă a acestui an, cu o creștere a cantităților vândute de 12%. Creșteri semnificative ale vânzărilor s-au înregistrat și la produse de înfrumusețare, mâncare semi și gata preparată. Oamenii au pus în coș cu 11% mai multe sticle de vin.

Magazinele aduc mai multă marfă românească, respectând preferințele cumpărătorilor. O analiză realizată de un mare retailer arată că vânzările au crescut, atunci când pe rafturi au ajuns fructe și legume de la noi. La cartofi noi cu 70 la sută, iar la ceapă roșie cu 40 de procente.

Pe un trend crescător în preferințele cumpărătorilor sunt și mărcile proprii introduse de supermarketuri - cu un avânt de 23 la sută.
 

Sursa: Pro TV

Etichete: inflație, produse, cumparaturi,

Dată publicare: 08-09-2025 08:19

