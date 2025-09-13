Jennifer Lopez, criticată dur de fani după ce a fost surprinsă la cumpărături cu fiul lui Ben Affleck. „Este ridicol”

Jennifer Lopez a stârnit opinii împărțite după ce și-a etalat abdomenul tonifiat în timpul unei sesiuni de shopping alături de Samuel, fiul de 13 ani al lui Ben Affleck.

În weekend, cântăreața a fost văzută ieșind împreună cu Samuel la o sesiune luxoasă de cumpărături în Beverly Hills, confirmând că rămâne o mamă vitregă devotată pentru copiii fostului ei soț, potrivit Daily Mail.

Însă, în ciuda ieșirii vesele, o parte dintre utilizatorii rețelelor sociale nu au putut trece peste ținuta lui Jennifer, pe care au catalogat-o drept „nepotrivită” și „stânjenitoare”.

În fotografiile surprinse de paparazzi, actrița, în vârstă de 56 de ani, și-a etalat abdomenul tonifiat într-un top alb, scurt, cu mânecă lungă, asortat cu o pereche de pantaloni negri, cu talie joasă. Ea a purtat și o geantă Dior, alături de o pereche de pantofi nude, cu toc.

Ținuta nu i-a impresionat pe mulți internauți, care s-au grăbit să critice look-ul ei.

„Cât de nepotrivit să porți un astfel de top! Nu înțelege”. „De ce se îmbracă așa când e cu copiii?” „Să-și arate corpul în fața unui preadolescent e nepotrivit”, „Te rog, nu purta asta când ești cu un copil”, „Pune-ți niște haine. Este ridicol”, au fost câteva dintre comentarii.

