Jennifer Lopez, criticată dur de fani după ce a fost surprinsă la cumpărături cu fiul lui Ben Affleck. „Este ridicol"

Stiri Mondene
13-09-2025 | 11:43
Jennifer Lopez și Ben Affleck
Profimedia

Jennifer Lopez a stârnit opinii împărțite după ce și-a etalat abdomenul tonifiat în timpul unei sesiuni de shopping alături de Samuel, fiul de 13 ani al lui Ben Affleck.

autor
Ioana Andreescu

În weekend, cântăreața a fost văzută ieșind împreună cu Samuel la o sesiune luxoasă de cumpărături în Beverly Hills, confirmând că rămâne o mamă vitregă devotată pentru copiii fostului ei soț, potrivit Daily Mail.

Însă, în ciuda ieșirii vesele, o parte dintre utilizatorii rețelelor sociale nu au putut trece peste ținuta lui Jennifer, pe care au catalogat-o drept „nepotrivită” și „stânjenitoare”.

În fotografiile surprinse de paparazzi, actrița, în vârstă de 56 de ani, și-a etalat abdomenul tonifiat într-un top alb, scurt, cu mânecă lungă, asortat cu o pereche de pantaloni negri, cu talie joasă. Ea a purtat și o geantă Dior, alături de o pereche de pantofi nude, cu toc.

Citește și
Jennifer Lopez si Ben Affleck
Tensiuni între Jennifer Lopez și Ben Affleck din cauza vânzării conacului de 60.850.000 $. De ce nu se înțeleg

Ținuta nu i-a impresionat pe mulți internauți, care s-au grăbit să critice look-ul ei.

„Cât de nepotrivit să porți un astfel de top! Nu înțelege”. „De ce se îmbracă așa când e cu copiii?” „Să-și arate corpul în fața unui preadolescent e nepotrivit”, „Te rog, nu purta asta când ești cu un copil”, „Pune-ți niște haine. Este ridicol”, au fost câteva dintre comentarii.

Sursa: Daily Mail

Citește și...
Cum le-a spus Jennifer Lopez copiilor ei despre divorțul de Ben Affleck. „Am încercat totul”
Stiri Mondene
Cum le-a spus Jennifer Lopez copiilor ei despre divorțul de Ben Affleck. „Am încercat totul”

Jennifer Lopez a dezvăluit că decizia de a divorța de Ben Affleck a fost influențată de dorința de a le oferi gemenilor săi, Max și Emme, un exemplu de putere și perseverență.

Tensiuni între Jennifer Lopez și Ben Affleck din cauza vânzării conacului de 60.850.000 $. De ce nu se înțeleg
Stiri Mondene
Tensiuni între Jennifer Lopez și Ben Affleck din cauza vânzării conacului de 60.850.000 $. De ce nu se înțeleg

Jennifer Lopez și Ben Affleck nu au reușit să ajungă la un acord în privința conacului din Beverly Hills, evaluat la 60,850,000 $, iar acest lucru a generat mari tensiuni între cei doi.

Ben Affleck a făcut dezvăluiri despre divorțul de Jennifer Lopez: Aveam temperamente diferite
Stiri Mondene
Ben Affleck a făcut dezvăluiri despre divorțul de Jennifer Lopez: Aveam temperamente diferite

Actorul Ben Affleck a vorbit recent despre divorțul de Jennifer Lopez din 2024, dar și despre nemulțumirile pe care le-a avut după ce artista a împărtășit atât de multe detalii despre căsnicia lor.

