De teamă că pensiile lor urmează după cele ale magistraților, polițiștii amenință preventiv cu proteste. ”Bătaie de joc!”

Stiri Sociale
29-08-2025 | 18:27
politia
Un sindicat reprezentativ al polițiștilor amenință preventiv cu proteste, dacă cei de la putere vor proceda cu pensiile lor după modelul celor din sistemul juridic.

Cristian Anton

Sindicatul Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual (SNPPC) a anunțat că se pregătește de ”proteste mai dure decât cele din ianuarie 2025” dacă reformele anunțate de Guvern vor afecta ”drepturile și interesele” lor.

Bătaia de joc la adresa pensiilor militare și a salariilor noastre trebuie să înceteze”, scrie sindicatul pe site-ul său.

Mai precis, au fost nominalizate pensiile din MAI și din unele structuri ale Sistemului de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională (SAOPSN), fapt care a generat, în mod firesc, nedumerire, confuzie și temeri în rândurile membrilor de sindicat, dar și ale altor angajați din familia noastră ocupațională, care nu înțeleg schimbarea de macaz a discursului public promovat de la cel mai înalt nivel al Executivului și Legislativului”.

SNPPC arată că pensiile polițiștilor au fost deja modificate până au ajuns la ”un nivel umilitor”:

Guvernul actual trebuie să nu uite că Legea 223/2015 a făcut deja obiectul modificărilor, chiar în mai rău decât era, prin jalonul din PNRR, atins prin Legea 282/2023. De asemenea, prin proiectul de Lege 559, promovat tot de coaliție, în toamna anului trecut, Parlamentul României a mimat actualizarea pensiilor militare de stat, L 559/2024 fiind respins, în final, de CCR, ca neconstituțional.

Astfel pensiile militare – neactualizate, asemenea celor din sistemul public, și neindexate, în 2025, ba mai mult, cu CASS 10%, din august 2025, peste plafonul de 3.000 lei – au rămas la un nivel umilitor pentru polițiștii și militarii rezerviști, care, conform Constituției, Statutului cadrelor militare și Legii 446/2006, au obligația de a răspunde PREZENT la o eventuală mobilizare, iar drept ,,compensație”, politicul spune NU, când are obligația să le asigure un trai decent, prin singura sursă de venit la care au acces: pensia militară de stat!”.

„Noi nu vom sta cu mâinile în sân”

Sindicatul mai spune că peste 20.000 de cadre MAI se vor pensiona în curând sau vor intra în rândul celor cu pensie militară:

Avem 17.000 de colegi din MAI care îndeplinesc deja condițiile de pensionare, la care, în viitorul apropiat, se vor adăuga alte câteva mii, ce vor intra în rezerva operațională a Armatei, cu drept la pensie militară de stat – similar celorlalte structuri din UE/NATO. Toți, inclusiv pensionarii militari din evidențele Caselor de Pensii Sectoriale, sunt alarmați și intrigați de săgețile lansate en passant de către premierul României și președintele Camerei Deputaților, dar și de alți lideri politici, tot cu funcții de demnitate publică pe palierele înalte ale statului”.

Înainte de a anunța formele de protest pe care le vom adopta, inclusiv unele mai dure decât cele din ianuarie 2025 – evident, în funcție de poziționarea decizională a Executivului față de drepturile și interesele noastre –, tragem din nou semnalul de alarmă”, afirmă sindicaliștii.

Noi nu vom sta cu mâinile în sân! În calitate de organizație sindicală responsabilă și activă în planul vieții sociale, alături de alte organizații de profil, vom adopta măsurile de protest permise de Constituție și de lege, similare și chiar mai dure decât cele din ianuarie 2025, pentru a apăra toate drepturile și interesele polițiștilor, personalului contractual, pensionarilor militari și ale întregii familii ocupaționale Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională!”, se încheie articolul publicat de SNPPC.

Dată publicare: 29-08-2025 18:13

