Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Este oficial, guvernul a adoptat proiectul de lege, care limitează retragerea banilor din Pilonul II, III și IV de pensii.

Spre deosebire de proiectul discutat inițial, suma care va putea fi retrasă imediat după pensionare va fi de 30% din toți banii acumulați. Ce rămâne se va putea împărți pe o perioadă de opt ani. Banii scoși vor fi, însă, impozitați. Proiectul de lege va fi dezbătut în Parlament.

Legea adoptată de guvern stabilește cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Chiar dacă acum s-a discutat mai mult despre pensia Pilon II, sunt reglementate și pensiile din Pilonul III și IV.

Noile reguli sunt valabile pentru toate pensiile private. Pentru Pilon II, adică obligatorii, III - cele facultative și IV - cele ocupaționale. Ce s-a modificat față de acum 2 săptămâni? Procentul de 25%, propus inițial ca tranșă de bani ce va putea fi retrasă din contul de pensie privată imediat după pensionare, a fost schimbat în 30%.

Restul banilor vor putea fi încasați, eșalonat, în tranșe lunare, pe o perioadă de 8 ani, nu pe 10 ani, cum era anterior. Singurii care vor putea să încaseze toți banii odată sunt pensionarii care au acumulat mai puțin de 15.372 de lei în conturile personale.

Dar și aceștia vor putea opta, totuși, pentru plata eșalonată pe maximum 12 luni, caz în care primesc pensie de 1.281 de lei.

Reforma Pilonului II, criticată de experți

Schimbările sunt criticate de specialiști din domeniu, care spun că problema este că participanții la fondurile de pensii private rămân fără dreptul de a alege ce se întâmplă cu banii lor de bătrânețe. Potrivit calculelor unei plaforme specializate, cine va acumula în contul de pensie privată mai puțin de 123.000 de lei va avea pensia fixă de 1.281, cât e valoarea pensiei minime din pilonul I, cel de stat.

George Moț, fondatorul unei platforme despre pensiile private: „Nu vor avea dreptul să-și aleagă valoarea pensiei private, nu vor avea dreptul să-și aleagă perioada de plată, ele vor fi stabilite de guvern. Pentru cei care au peste 123.000 de lei, doar aceia vor avea dreptul de a-și alege valoarea pensiei private, dar în cazul lor perioada este de minim opt ani”.

Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare atrage atenția că „aceste modificări nu sunt acceptabile în condițiile în care românii au cea mai mică speranță de viață sănătoasă la vârsta de pensionare din Uniunea Europeană”.

Sumele pe care le pot pierde pensionarii

Autoritatea de Supraveghere Financiară a calculat că un proaspăt pensionar ar putea pierde 12-13% prin impozitele și comisioanele plătite la retragerea sumelor de bani, cu o excepție.

Dan Armeanu, vicepreședinte ASF: „În cazul în care valoarea pensiei este sub 3000 de lei, când un participant și-a eșalonat-o pe o perioadă mai lungă de timp nu mai plătește impozite și taxe. Dreptul de proprietate este garantat, de asemenea este garantat dreptul de moștenire”.

Dacă persoana care a acumulat banii nu are moștenitori, banii vor rămâne la fondul de plată a pensiei. Guvernul nu a stabilit însă și excepții legate de posibilitatea de a ridica toți banii la pensionare în caz de boală terminală, așa cum se întâmplă în Marea Britanie, de pildă.

Proiectul de lege adoptat de Guvern va ajunge în Parlament, pentru a fi dezbătut, iar acolo ar putea fi modificat din nou.

