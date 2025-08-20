Guvernul își asumă Pachetul 2 de reforme. Pensia magistraților scade de la 5.000 la aproape 3.200 de euro

20-08-2025 | 16:58
StirilePROTV

PNL a hotărât ca Guvernul să își asume răspunderea pe al doilea pachet de reforme, care include modificări în domeniul administrației publice locale, guvernanței corporative, fiscalității, sănătății și al pensiilor speciale.

Alexandru Toader

Printre măsurile anunțate se numără reducerea etapizată a pensiilor magistraților, de la 80% din venitul brut la 55% până în 2035, ceea ce va duce la scăderea pensiei medii de la 5.000 la circa 3.200 de euro.

În administrația locală, sunt prevăzute tăieri de 20% în grilele salariale, eliminarea a 5.000 de consilieri personali și creșterea bazei de impozitare la proprietăți cu 70%, a anunțat Mircea Abrudean, președintele Senatului.

Totodată, liberalii susțin că pachetul de reforme este esențial pentru redresarea financiară a României, dar și că există deschidere pentru ajustări punctuale, fără a pune însă sub semnul întrebării direcția generală a măsurilor.

Miercuri, propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost respinsă, miercuri, de plenul Senatului. S-au înregistrat 74 de voturi "pentru", patru voturi „contra” şi şapte abţineri.

Proiectul, adoptat de Camera Deputaţilor, prevedea, în linii generale, reducerea ratei de înlocuire la pensionare de la 80% la 65% şi totodată accelerarea creşterii vârstei de pensionare pentru magistraţi - de la patru luni pe an la şase luni pe an - până la împlinirea vârstei de 65 de ani.

Senatoarea SOS România Nadia Cerva a cerut retrimiterea proiectului la comisie, propunerea fiind respinsă de plen.

Proiectul a fost respins anterior de senatorii din Comisia de muncă şi protecţie socială.

Proiectul trebuia respins de Senat pentru ca în Parlament să fie supus apoi procesului legislativ proiectul privind pensiile magistraţilor iniţiat de Guvern.

Potrivit mai multor intervenţii din plen, proiectul nu este respins pentru că nu se doreşte o soluţie mai bună, ci pentru că un astfel de proiect necesită consultare publică, iar reglementări similare sunt elaborate şi de Guvern.

Proiectul fusese inițiat de Crin Antonescu

Proiectul, iniţiat de Crin Antonescu, a fost preluat în Parlament, în calitate de iniţiatori, de către senatorul PNL Cătălin Predoiu, deputatul PSD Marcel Ciolacu, deputatul UDMR Kelemen Hunor şi reprezentantul minorităţilor naţionale Varujan Pambuccian.

Plenul Senatului a mai luat act de o informare cu privire la proiectele de lege privind aprobarea unor ordonanţe de urgenţă ale Guvernului.

Este vorba despre proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.40/2025 pentru modificarea şi completarea OUG nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, precum şi despre proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale.

Ministrul Finanțelor: Fenomenul de patron bogat cu firmă săracă se leagă și de aceste companii subcapitalizate sau inactive

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 20-08-2025 16:41

