Dubla problemă cauzată de salariile mici ale românilor. Venituri reduse la buget în prezent și pensii mici în viitor

Stiri Economice
26-08-2025 | 13:00
salarii, statistica
Iulian Lolea / Linkedin

Nivelul actual al salariilor obținute de angajații din România creează două probleme majore. Astfel, sumele suplimentare care ar putea ajunge la buget sunt limitate, iar pensiile din viitor vor fi, la rândul lor, mici.

autor
Adrian Popovici

Aproximativ o treime dintre angajații români câștigă salariul minim sau puțin peste, asta în timp ce 60% sunt plătiți cu mai puțin de 4.100 de lei. În același timp, numărul celor care au venituri între 5.100 și 10.000 de lei se ridică abia la 20%, după cum arată Iulian Lolea, economist al asociației patronale Concordia.

În aceste condiții, România s-ar confrunta cu două probleme majore. Astfel, salariile scăzute ale românilor limitează sumele pe care guvernul le-ar putea atrage la bugetul de stat prin taxare, dar și viitoarele pensii.

În ceea ce privește veniturile suplimentare la bugetul de stat, Iulian Lolea arată că „distributia actuala a salariilor nu poate aduce venituri suplimentare importante la bugetul de stat (fara a afecta masiv nivelul de trai si motivatia muncii), indiferent de modalitatea de taxare”.

mineri
Proteste în Valea Jiului pentru că nu s-au primit salariile. Unii mineri s-au închis în subteran

Legat de pensii, economistul arată că acestea vor avea avea de suferit. Astfel, „parte importanta dintre angajatii din prezent din Romania (peste 30%), vor avea o pensie apropiata de pensia minima, iar 75% vor avea o pensie mai mica decat pensia medie”.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: taxe, pensii, salariul minim,

Dată publicare: 26-08-2025 12:30

