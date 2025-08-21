ASF: Românii care vor primi pensii facultative sunt vizați de noile reguli privind retragerea banilor, exact ca în Pilonul II

Vicepreşedintele ASF, Ştefan Daniel Armeanu, a declarat joi, după şedinţa de Guvern în care s-a adoptat legea privind plata pensiilor private, că se vor aplica aceleaşi reguli şi pentru Pilonul 3 şi pentru Pilonul 4.

Persoanele vor putea retrage doar 30% din sumă în momentul ieşirii la pensie.

Reprezentantul ASF a fost întrebat, după şedinţa de guvern, dacă pentru Pilonul 3 de pensii, pensia facultativă, se vor aplica aceleaşi reguli ca şi în cazul Pilonului 2.

”Se vor aplica aceleaşi reguli şi pentru Pilonul 3 şi pentru Pilonul 4” a declarat vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Dan Armeanu, el confirmând că şi în acest caz vor putea retrage tot 30% din pensie, iar restul, eşalonat, timp de 8 ani.

Întrebat de ce au luat această decizie şi pentru pilonul 3, Armeanu a precizat: ”Inclusiv în legea 204 pentru Pilonul 3 şi legea 1 pentru Pilonul 4, în toate aceste legi avem ca obiectiv plata unei sume de bani, unei pensii. Acesta este produsul, de tip pensie”, a explicat el.

