Dacă cei de pe plajă ar ști de unde provine nămolul cumpărat de la vânzători ambulanți ar renunța pe loc. Ce spun medicii

Nămolul vândut pe plajă provine, de regulă, de la sursele de deversare, ceea ce înseamnă că a fost deja folosit de pacienții sanatoriului de la Techirghiol. În plus, nu mai are nicio proprietate terapeutică, arată medicii.

Nămolul vândut pe plajele românești provine fie de la sursele de deversare, ceea ce înseamnă că este evacuat după ce a fost folosit de pacienții sanatoriului din Terchirghiol, fie este luat de pe malul lacului, și nu din mijlocul acestuia, iar în ambele cazuri nu are niciun fel de calitate terapeutică, scrie Profit.

Mai mult, nămolul cumpărat de pe plajă nu doar că nu are nicio calitate terapeutică, dar va provoca și boli de piele celor care îl folosesc.

Medicii de la Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol spun că doar nămolul extras din mijlocul lacului, unde și-a căpătat calitățile terapeutice unice timp de 30 de ani, este benefic pentru sănătate.

Ce spun medicii de la sanatoriul din Techirghiol

„Trebuie să fie foarte atenți pentru că acel nămol poate fi din două surse: fie de la sursa de deversare și să fie un nămol care a fost deja utilizat, cu proprietăți terapeutice care nu mai sunt conform studiilor, sau mai există o posibilitate, să fie de la malul lacului, de unde poate fi luat și vândut, dar nu are aceleași proprietăți terapeutice pentru că noi, în cadrul sanatoriului, utilizăm nămol care este extras dintr-o zonă sigură, din mijlocul lacului.

Este o cuvă în care nămolul are proprietățile acestea pentru că a trecut un proces de peloidogeneză. Acest proces este îndelungat în timp, chiar și 30 de ani”, spune dr. Elena Liliana Stanciu, medic primar recuperare, medicină fizică și balneologie.

Conducerea sanatoriului atrage atenția că nămolul de Techirghiol se găsește doar în cadrul unității sanitare și a bazelor de tratament cu care are încheiate contracte.

