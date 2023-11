Techirghiol, în topul destinațiilor cu cele mai bune băi de nămol din lume. „Am fost și în Italia, în Germania,

Margareta Drăghici, asistent: „Senzația este că te trage ceva ca un vacuum, ca o putere din interior, se observă și la doamna că o trage și după revine”.

Andrew și Victoria Crebbin au venit tocmai din Sydney, Australia pentru terapiile cu nămol de la Techirghiol.

Andrew Crebbin, pacient: „Prima dată când am venit în România a fost în 2016 și din nou anul acesta. Este fabulous, iar vremea din acest moment este încântătoare. Ne așteptăm să fie mult mai frig, așa că am împachetat haine călduroase și acum sunt în pantaloni scurți”.

De departe au venit și alți pacienți care vizitează România special să facă recuperare medicală. Nămolul de la Techirghiol este recunoscut internațional pentru proprietățile sale terapeutice.

Ina Popescu: „Pe site-ul unui blog de călătorii din Statele Unite a fost alcătuit un top 13 al destinațiilor cu cele mai bune băi de nămol din lume. Pe listă sunt incluse Santorini, Marea Moartă, dar și Techirghiol”.

Alessio, pacient: „E a doua oară. Am venit aici anul trecut și mi-a plăcut și m-am întors anul acesta. Lucrez în construcții. Este o muncă foarte grea și acum mă regenerez, e foarte bine”.

Maria Crigan, pacientă: „Suntem din Republica Moldova și este pentru prima dataă când am venit la Techirghiol, ne-am dorit foarte mult. Am fost și în Italia, am fost și în Slovenia, în Germania, dar aici ne place cel mai mult”.

La Sanatoriul Balnear nu mai sunt locuri până anul viitor, însă doritorii se pot înscrie pe listele de așteptare.

Carmen Oprea, director de Îngrijiri la Sanatoriul Balnear și de Recupare Techirghiol: „Gradul de ocupare este de 100%, avem liste de așteptare foarte mari. Pot să spun că și o mare parte din anul 2024 este ocupat deja”.

Pe lângă beneficiile nămolului asupra pielii și a articulațiilor, acesta poate trata și infertilitatea.

Olga Surdu, medic primar Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie: „Avem terapia sterilității și a infertilității la femei și infertilitatea de cuplu de asemenea. E deja mai mult decât terapia balneară care se aplică atât general sub formă de baie, împachetare de nămol, cât și local sub formă de tampoane intravaginale și irigații cu apă sărată”.

Lacul din Techirghiol a fost inclus într-un clasament alături de zone similare din Coreea de Sud, California, Noua Zeelanda, Grecia sau Marea Moarta, în Israel.

