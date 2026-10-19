Cvadrupleții, trei fetițe și un băiețel, s-au născut prematur la doar 26 de săptămâni, la Miercurea Ciuc, apoi au fost transferați la Maternitatea din Brașov. Au avut nevoie de terapie intensivă până ce au reușit să respire singuri și să se hrănească așa cum trebuie.

Cele patru comori ale familiei, Attila, Abigél, Alíz și Andrea, au ajuns luni acasă, la părinții lor.

Luni dificile pentru părinți

Mama, în vârstă de 31 de ani, povestește că, după 4 ani de așteptare a unei sarcini, a apelat la inseminare artificială. Cei 4 frați au venit pe lume la Miercurea Ciuc, apoi au fost transferați în condiții speciale, doi cu un elicopter SMURD, ceilalți doi cu ambulanțele.

Născuți prematur, la doar 26 de săptămâni, niciunul dintre cei patru copii nu cântărea mai mult de 810 grame.

După aproape trei luni, au ajuns la greutatea de două kilograme și jumătate fiecare.

Pentru părinți, această perioadă a fost plină de emoții.

Mama copiilor: Dumnezeu ne-a dat putere să mergem mai departe și sunt convinsă că ne va da putere să îi creștem.

Reporter: Cum v-a fost în aceste 3 luni?

Mamă: Foarte greu. Pentru că nu am fost împreună. Cu toate că am venit din două în două zile la ei, tot mi-a fost foarte greu că nu au fost lângă mine.

Întreaga echipă a secției de neonatologie din Brașov s-a mobilizat pentru a le oferi celor patru bebeluși îngrijirea necesară. Copiii au petrecut două luni la terapie intensivă neonatală.

Olimpia Petrescu, medic primar neonatolog, șef secție neonatologie: Au avut diferite provocări de la felul în care au fost învățați și ajutați să respire la felul în care au tolerat alimentația, astfel încât, după două luni de zile, copiii erau stabili. A fost nevoie de intervenții oftalmologice pentru că retina lor este extrem de imatură, de asemenea controalele neurologice.

Deoarece mama nu a putut asigura suficient lapte pentru toți cei patru nou-născuți, medicii au apelat la lapte matern donat prin Banca de lapte a maternității.

Liviu Dinu, coordonator Banca de lapte: Cantitatea de lapte pe care am folosit-o de aici a fost una destul de mare, fiind vorba de patru nou-născuți, și am reușit să îi alimentăm cu lapte donat destul de mult, câteva luni de zile.

Cei mici trebuie să fie monitorizați în continuare de oftalmolog și neurolog, spun specialiștii.