Potrivit autorităţilor, în eveniment au fost implicate trei autoturisme. La locul accidentului au intervenit pompierii din cadrul Secţiei Mihăileşti, cu o autospecială de stingere, două ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi echipaje de poliţie.

Copiii au fost duşi la spital

Un băieţel şi o fetiţă, ambii în vârstă de aproximativ nouă luni, împreună cu mama lor, au fost preluaţi de echipajele medicale şi transportaţi la spital pentru investigaţii suplimentare.

Alte două persoane implicate în accident au fost evaluate de personalul medical la faţa locului, însă au refuzat să fie transportate la spital.

Poliţiştii continuă cercetările

Pompierii au luat măsuri pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu în zona accidentului, iar cazul a rămas în atenţia poliţiştilor, care desfăşoară cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs coliziunea.