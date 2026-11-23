Proiectul merge la Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

„Astăzi, Senatul a votat în unanimitate proiectul pe care l-am iniţiat împreună cu senatoarea Gabriela Horga şi alţi colegi parlamentari. Mulţumesc tuturor colegilor care l-au susţinut, în comisii şi în plen”, a scris deputatul PNL Raluca Turcan pe Facebook.

Potrivit proiectului, părintele care se întoarce la serviciu înainte ca bebeluşul să împlinească 2 ani (3 ani pentru copiii cu dizabilităţi) primeşte salariul şi, separat, un stimulent egal cu indemnizaţia pe care ar fi avut-o dacă rămânea în concediu. După această vârstă, stimulentul este de 650 de lei lunar, până când copilul împlineşte 3 ani (4 ani pentru copiii cu dizabilităţi).

„De ce contează: Acum, cine revine la muncă primeşte doar 1.500 de lei dacă bebeluşul are sub 6 luni sau 650 de lei după aceea. Indemnizaţia medie a fost în august de 3.977 de lei. Aproape 70.000 de părinţi au ales totuşi să revină la muncă, deci îşi doresc asta, iar statul nu ar trebui să îi penalizeze. Fără costuri suplimentare la buget: stimulentul înlocuieşte indemnizaţia, iar revenirea la muncă aduce venituri din taxe şi contribuţii”, explică Turcan.

Ea menţionează că, în 2025, România a avut cel mai mic număr de naşteri din ultimul secol: doar 145.700 de copii.

”Această lege nu va rezolva singură declinul demografic, dar elimină un obstacol financiar real pentru familiile tinere. Mai ales pentru mame, care nu ar mai trebui să aleagă între copil şi carieră”, arată Raluca Turcan.