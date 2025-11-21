CTP: „Trump frânge coloana vertebrală a mult chinuitei Ucraine și îl recompensează pe Putin pentru calitatea lui de ucigaș”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu critică dur planul de pace propus de Donald Trump pentru Ucraina, comparându-l cu cedările istorice din 1939 și susținând că „Trump frânge pur și simplu coloana vertebrală a mult chinuitei Ucraine”.

„Cine e mai ticălos? PURSUING PEACE. În căutarea păcii. Asta scrie pe fundal albastru deasupra lui Putin și Trump, care-și dau mâna rânjind. Cuvântul pace n-a mai avut un sens atât de hidos de la München 1939. Trocul sângeros de atunci se repetă acum. În rolul Marii Britanii și Franței, semnatarele unui acord de pace cu Germania peste capul Cehoslovaciei, permițând ocuparea zonei Sudeților de către trupele lui Hitler, joacă azi America lui Trump. Aidoma Führerului, Putin promite că nu mai atacă Ucraina după ce se face stăpân pe Sud-Estul țării – Hitler a încălcat rapid acordul, ocupând toată Cehoslovacia. Pace. Trump frânge pur și simplu coloana vertebrală a mult chinuitei Ucraine. Și îl recompensează pe Putin pentru calitatea lui de ucigaș internațional. Întrebare: între Trump și Putin, cine este mai ticălos, mai cinic, mai dezgustător? Asta în cazul în care nu veți răspunde: ce-mi pasă mie de ucraineni? Fie la ei acolo!”, a transmis Cristian Tudor Popescu pe Facebook.

Volodimir Zelenski ar fi fost somat să semneze până joia viitoare, planul de pace în 28 de puncte, negociat în secret de americani cu rușii. „Ucraina se confruntă cu o alegere imposibilă: să-și piardă demnitatea, ori un aliat vital”, a declarat Zelenski într-un scurt discurs adresat națiunii, în care a anuntat că nu-și va trăda țara.

Liderul de la Kiev s-a consultat de urgență cu omologii francez, britanic și german, și a vorbit cu vicepreședintele american. Zelenski speră să discute la telefon și cu Donald Trump.

Ce conține planul de pace al lui Trump

Wall Street Journal și Axios au dezvăluit vineri toate cele 28 de prevederi ale documentului. Potrivit acestuia, Rusia s-ar angaja să nu atace Ucraina și Europa.

De asemenea, Ucrainei i se garantează suveranitate asupra teritoriilor rămase sub controlul său, dar ar trebui să organizeze alegeri în termen de 100 de zile de la intrarea în vigoare a armistițiului.

Toate părțile ar beneficia de amnistie pentru acțiunile din timpul războiului, ceea ce s-ar traduce prin faptul că oficialii și soldații ruși nu vor putea fi urmăriți penal pentru crime de război. Deci nici Vladimir Putin însuși.

Acordul are și un act adițional care detaliază garanții de securitate pentru Ucraina, inspirate din articolul 5 al NATO. Acestea ar obliga America și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei drept atac asupra întregii comunități transatlantice și să reacționeze în consecință, inclusiv prin forță militară.

Pe de altă parte, în timp ce Ucrainei i se permite să devină membră a Uniunii Europene, apartenența la NATO îi este categoric exclusă și ar trebui să-și reducă armata la 600.000 de militari, față de 850.000 în prezent.

Potrivit planului, Crimeea, Luhansk și Donețk ar fi recunoscute „de facto rusești”, teritoriile controlate în prezent de Ucraina urmând să devină zone neutre, demilitarizate.

Planul administrației Trump include stimulente economice majore pentru Moscova, ceea ce ar confirma teoria că Washingtonul propune un cadru aliniat pretențiilor Rusiei. Aceasta ar obține ridicarea sancțiunilor, revenirea în clubul exclusivist al celor mai puternice economii ale lumii și colaborare pe termen lung cu Statele Unite.

Implementarea tuturor celor 28 de puncte va fi „monitorizată și garantată” de un Consiliu al Păcii condus de Trump. Însă felul în care vicepreședintele JD Vance a explicat viziunea președintelui american aruncă o umbră de îndoială asupra întregului demers.

Cei mai importanţi aliaţi europeni ai Kievului s-au coordonat vineri cu preşedintele Volodimir Zelenski pentru a respinge elementele-cheie ale planului american de încheiere a războiului din Ucraina. Friedrich Merz, Emmanuel Macron şi Keir Starmer au salutat „eforturile americane”, dar l-au asigurat pe Volodimir Zelenski de „sprijinul lor total şi neclintit pe calea către o pace durabilă şi justă”.

