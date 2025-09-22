Un bărbat drogat dezbrăcat a năvălit la întâmplare în mai multe locuințe din Timișoara. Oamenii sunt îngroziți

Stiri Sociale
22-09-2025 | 17:25
×
Codul embed a fost copiat

Întâmplare de coșmar la Timișoara: mai multe persoane s-au trezit cu un individ peste ele în casă. Bărbatul, care era drogat, după cum spun poliţiştii, ar fi căutat o tânără, dar din cauza stării în care se afla nu a nimerit adresa.  

autor
Daniel Preda

Polițiștii l-au găsit și l-au trimis la un consult psihiatric.

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere, individul poate fi observat când ajunge cu bicicleta în fața blocului. O lasă lângă o mașină și aproape că se dezechilibrează. Apoi a intrat în apartamentul de la parter, prin uşa de la balcon, care era deschisă. Înăuntru era o tânără, care s-a speriat îngrozitor.

Corespondent ProTV: ”Individul a intrat în apartament prin balcon și a ajuns în bucătărie unde a început să se dezbrace. Tânăra se afla într-o altă cameră, iar când a auzit zgomote a mers să vadă ce se întâmplă. În bucătărie l-a găsit pe bărbat și a sunat la 112”.

Individul a fugit, dar şi-a lăsat în apartament hainele și rucsacul unde avea ustensile de prelucrat substanţe interzise. Apoi poate fi observat când iese din bloc la bustul gol unde se întâlnește cu o femeie care își plimba copilul în cărucior. Oamenii din zonă sunt îngroziți de ce s-a întâmplat.

Citește și
Dorian Popa
Dorian Popa a primit închisoare cu amânare după ce a fost prins drogat la volan în 2023. Suma pe care trebuie să o plătească

Individul voia să ajungă la o prietenă

Individul a fugit și a ajuns în alt bloc, la câteva sute de metri distanță, unde a intrat la întâmplare într-un apartament. Şi acolo a fost surprins de proprietari.

Aurora Piperea, purtător de cuvânt IPJ Timiș: ”Ajunși la fața locului, polițiștii au efectuat verificări și au depistat în zonă un bărbat de 40 de ani care manifesta un comportament nefiresc. Polițiștii efectuează verificări sub aspectul săvârșirii infracțiunii violare de domiciliu”.

Bărbatul le-a spus polițiștilor că voia să ajungă la o prietenă. El a fost dus pentru un control amănunțit la o clinică de psihiatrie. În trecut a mai fost cercetat pentru conducerea unui autoturism sub influența substanțelor interzise.

Ilie Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor. Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor”

Sursa: Pro TV

Etichete: timisoara, locuinte, drogat, intrare, intamplare, sperietura, blocuri,

Dată publicare: 22-09-2025 17:17

Articol recomandat de sport.ro
Dezvăluire în Franța cu câteva ore înaintea galei: cine ar fi câștigat Balonul de Aur 2025
Dezvăluire în Franța cu câteva ore înaintea galei: cine ar fi câștigat Balonul de Aur 2025
Citește și...
Au apărut noi detalii despre Toto Dumitrescu. A mai fost suspectat într-un alt dosar că a condus drogat
Stiri Justitie
Au apărut noi detalii despre Toto Dumitrescu. A mai fost suspectat într-un alt dosar că a condus drogat

Ies la iveală, noi detalii despre Toto Dumitrescu, arestat preventiv în urmă cu două zile, pentru că a plecat de la locul unui accident soldat cu rănirea unei șoferițe de 23 de ani.

Dorian Popa a primit închisoare cu amânare după ce a fost prins drogat la volan în 2023. Suma pe care trebuie să o plătească
Stiri Justitie
Dorian Popa a primit închisoare cu amânare după ce a fost prins drogat la volan în 2023. Suma pe care trebuie să o plătească

Influencerul Dorian Popa s-a ales cu o pedeapsă de 8 luni de închisoare cu amânare, după ce acum doi ani a fost prins la volan sub influența substanțelor psihoactive. Dosarul a fost rejudecat după o decizie a magistraților Curții de Apel București.

Piloții beți, un alt membru al echipajului drogat, descoperiți după ce un avion de pasageri a ieșit de pe pistă la aterizare
Stiri externe
Piloții beți, un alt membru al echipajului drogat, descoperiți după ce un avion de pasageri a ieșit de pe pistă la aterizare

Piloții unui avion de pasageri cu 103 persoane la bord au fost găsiți beți, iar un alt membru al echipajului drogat, după ce aeronava a ieșit de pe pistă la aterizarea pe un aeroport din Nigeria.  

Un șofer beat și drogat a intrat cu mașina într-un grup de tineri, în Bistrița, apoi a fugit, în urma unui conflict. VIDEO
Stiri actuale
Un șofer beat și drogat a intrat cu mașina într-un grup de tineri, în Bistrița, apoi a fugit, în urma unui conflict. VIDEO

Scene șocante în Bistrița. Un șofer beat și drogat a spulberat cu mașina un grup de 5 tineri, apoi a fugit de la locul accidentului.

Maru, presupusul dealer al lui Vlad Pascu, arestat la domiciliu în cazul morții unui tânăr care s-a drogat în locuința sa
Stiri actuale
Maru, presupusul dealer al lui Vlad Pascu, arestat la domiciliu în cazul morții unui tânăr care s-a drogat în locuința sa

Tudor Duma, zis „Maru”, trimis în judecată în cazul morţii unui tânăr de 20 de ani care s-ar fi drogat în garajul locuinţei sale, va fi plasat în arest la domiciliu, a decis Tribunalul Bucureşti, luni. Decizia poate fi contestată.

Recomandări
Regizorul Cristian Mungiu: „Cea mai mare dramă a României e exodul. Milioane de oameni au plecat”
Interviurile Stirileprotv.ro
Regizorul Cristian Mungiu: „Cea mai mare dramă a României e exodul. Milioane de oameni au plecat”

Regizorul și scenaristul Cristian Mungiu a vorbit într-un interviu pentru ȘtirileProTV.ro despre cel mai nou film la care a lucrat, Jaful secolului, regizat de Teodora Ana Mihai.

Alertă în București și mai multe județe. Școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”
Stiri actuale
Alertă în București și mai multe județe. Școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”

Alertă în Capitală și mai județe după ce mai multe școli și spitale au primit mesaje de amenințare cu un conținut șocant. 

Kremlinul spune că NATO „alimentează tensiunile” prin acuzații „nefondate” privind încălcări aeriene
Stiri externe
Kremlinul spune că NATO „alimentează tensiunile” prin acuzații „nefondate” privind încălcări aeriene

Kremlinul a acuzat luni statele membre NATO că agravează tensiunile lor prin acuzațiile lor „nefondate” potrivit cărora Rusia le-a încălcat anumite spaţii aeriene, a declarat Dmitri Peskov.

Top citite
1 vinete coapte
Shutterstock
Stiri Diverse
Cum se coc vinetele. Cea mai simplă metodă de a pregăti vinete gustoase pentru iarnă
2 Horoscop luna Neti Sandu și Andreea Marinescu
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop lunar 22 septembrie - 23 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Ce aduce Soarele în Balanță pentru toate zodiile
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 22 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi o ofertă de nerefuzat
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 22 Septembrie 2025

48:06

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 22 Septembrie 2025

01:44:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Afaceri românești cu damf rusesc

45:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28