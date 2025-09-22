Un bărbat drogat dezbrăcat a năvălit la întâmplare în mai multe locuințe din Timișoara. Oamenii sunt îngroziți

Întâmplare de coșmar la Timișoara: mai multe persoane s-au trezit cu un individ peste ele în casă. Bărbatul, care era drogat, după cum spun poliţiştii, ar fi căutat o tânără, dar din cauza stării în care se afla nu a nimerit adresa.

Polițiștii l-au găsit și l-au trimis la un consult psihiatric.

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere, individul poate fi observat când ajunge cu bicicleta în fața blocului. O lasă lângă o mașină și aproape că se dezechilibrează. Apoi a intrat în apartamentul de la parter, prin uşa de la balcon, care era deschisă. Înăuntru era o tânără, care s-a speriat îngrozitor.

Corespondent ProTV: ”Individul a intrat în apartament prin balcon și a ajuns în bucătărie unde a început să se dezbrace. Tânăra se afla într-o altă cameră, iar când a auzit zgomote a mers să vadă ce se întâmplă. În bucătărie l-a găsit pe bărbat și a sunat la 112”.

Individul a fugit, dar şi-a lăsat în apartament hainele și rucsacul unde avea ustensile de prelucrat substanţe interzise. Apoi poate fi observat când iese din bloc la bustul gol unde se întâlnește cu o femeie care își plimba copilul în cărucior. Oamenii din zonă sunt îngroziți de ce s-a întâmplat.

Individul voia să ajungă la o prietenă

Individul a fugit și a ajuns în alt bloc, la câteva sute de metri distanță, unde a intrat la întâmplare într-un apartament. Şi acolo a fost surprins de proprietari.

Aurora Piperea, purtător de cuvânt IPJ Timiș: ”Ajunși la fața locului, polițiștii au efectuat verificări și au depistat în zonă un bărbat de 40 de ani care manifesta un comportament nefiresc. Polițiștii efectuează verificări sub aspectul săvârșirii infracțiunii violare de domiciliu”.

Bărbatul le-a spus polițiștilor că voia să ajungă la o prietenă. El a fost dus pentru un control amănunțit la o clinică de psihiatrie. În trecut a mai fost cercetat pentru conducerea unui autoturism sub influența substanțelor interzise.

