Maru, presupusul dealer al lui Vlad Pascu, arestat la domiciliu în cazul morții unui tânăr care s-a drogat în locuința sa

01-09-2025 | 16:53
Tudor Duma, Maru
Inquam Photos / George Calin

Tudor Duma, zis „Maru”, trimis în judecată în cazul morţii unui tânăr de 20 de ani care s-ar fi drogat în garajul locuinţei sale, va fi plasat în arest la domiciliu, a decis Tribunalul Bucureşti, luni. Decizia poate fi contesată.

autor
Lorena Mihăilă

Duma, arestat în cazul morţii unui tânăr de 20 de ani, Rareș Ion, care s-ar fi drogat la mijlocul lunii aprilie în garajul locuinţei sale, a fost trimis în judecată în luna iunie, alături de tânăra de 27 de ani acuzată că i-a vândut victimei mai multe comprimate de metadonă, un drog de mare risc.

„Înlocuieşte măsura arestării preventive, dispusă faţă de inculpatul Duma Tudor (...) cu măsura preventivă a arestului la domiciliu, pe o durată de 30 zile, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Impune inculpatului obligaţia de a nu părăsi imobilul, fără permisiunea judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată”, se arată în soluţia pe scurt a Tribunalului Bucureşti.

Pe durata arestului la domiciliu, inculpatul este obligat să se prezinte în faţa judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat şi are interdicţie să comunice, direct sau indirect, cu doi martori în cauză, potrivit portalului instanţelor de judecată.

Instanţa atrage atenţia inculpatului că, în cazul în care încalcă obligaţiile care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive.

Transmisiune live pe TikTok, cu puțin timp înainte de tragedie

Cu o seară înainte să moară, tânărul de 20 de ani a apărut într-o transmisiune live pe rețeaua TikTok. În imagini apar Tudor Duma – zis Maru – presupusul dealer de droguri al lui Vlad Pascu, audiat ca martor într-un dosar deschis de DIICOT, dar și o prietenă. Scenele ar fi fost filmate acasă la Duma, cred anchetatorii.

Din înregistrare pare că tânărul ar fi consumat substanțe interzise, iar la un moment dat chiar i s-a făcut rău și și-a pierdut cunoștința. Înainte de asta, Tudor Duma și-ar fi filmat prietenul în agonie.

Aflată în aceeași încăpere, prietena celui care a intrat în comă a sunat la 112, iar băiatul a fost transportat la spitalul Floreasca în stare gravă. A primit îngrijiri în unitatea de primiri urgențe, dar nu a rămas internat. Ar fi fost dus acasă de mama lui, dar în cele din urmă a intrat în stop cardio-respirator. Fratele lui l-a găsit și a sunat și el la 112. Tot pe TikTok, acesta a povestit cum a încercat să ia legătura cu el.

Tânărul mort a fost în trecut martor într-un dosar deschis de DIICOT, în care ar fi povestit că participa la „degenerări sociale ce aveau loc acasă la Vlad Pascu, dar și în alte locuințe ale părinților lui.”

Pastilele mortale au fost luate de la un centru de tratament

Din probele administrate în cauză, a reieşit că, în intervalul 14-15 aprilie 2025, inculpatul (recidivist), a pus la dispoziţia unui tânăr de 20 de ani, cu bună știinţă, garajul imobilului în care locuieşte, pentru consumul de droguri de mare risc (metadonă), consum urmat de moartea victimei la data de 15 aprilie, menţionează DIICOT.

Potrivit anchetatorilor, inculpatul a deţinut, la locuinţa sa din Bucureşti, pentru consum propriu, un comprimat având ca substanţă activă diazepam, un drog de risc.

În privinţa tinerei de 27 de ani, şi ea arestată şi trimisă în judecată în acelaşi dosar, procurorii au reţinut că, în după amiaza de 14 aprilie, aceasta i-a vândut victimei circa 12-18 comprimate de Metadonă cu suma de 100 de lei.

Drogul de mare risc comercializat victimei a provenit din cantitatea de 100 comprimate pe care femeia le-a ridicat în aceeaşi zi, pe bază de prescripţie medicală, de la un centru pentru asistenţă integrată a adulţilor, aceasta fiind sub tratament.

În intervalul 14 - 15 aprilie 2025, victima a consumat atât pe cale orală, cât şi intravenoasă, comprimatele de Metadonă, precum şi alte droguri de risc şi de mare risc (benzodiazepine, tramadol, canabinoizi), ulterior decedând ca urmare a unei insuficienţe cardio-circulatorii şi respiratorii acute, consecinţa unei intoxicaţii acute polimedicamentoase.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 01-09-2025 16:43

