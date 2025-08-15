Francezul care a intrat cu duba în zona pietonală din Baia Mare era drogat. Ce le-a spus polițiștilor la audieri

Stiri externe
15-08-2025 | 08:01
×
Codul embed a fost copiat

Cetățeanul francez care a intrat cu o dubă în zona pietonală din centrul vechi al orașului Baia Mare la doi pași de oamenii care stăteau la terase a fost reținut pentru 24 de ore.

autor
Știrile PRO TV

Șoferul a fost dus la spital pentru a-i fi recoltate probe biologice, iar testele au indicat că acesta consumase substanțe interzise, spun anchetatorii.

Duba s-a oprit după zeci de metri în stâlpii care delimitează perimetrul. Mai mulți agenți de pază l-au imobilizat pe șofer.

La audieri le-ar fi spus polițiștilor că a fost indus în eroare de sistemul GPS și că nu a observat indicatoarele rutiere.

Dependenții de droguri, jocuri de noroc și chiar de ecrane se pot trata în primul centru de stat, în județul Olt

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, drogat, francez,

Dată publicare: 15-08-2025 07:27

Articol recomandat de sport.ro
LIVE VIDEO | Drita - FCSB se joacă ACUM!
LIVE VIDEO | Drita - FCSB se joacă ACUM!
Citește și...
Momente de panică în centrul vechi din Baia Mare. O dubă condusă de un cetățean francez a intrat în zona pietonală
Stiri actuale
Momente de panică în centrul vechi din Baia Mare. O dubă condusă de un cetățean francez a intrat în zona pietonală

Momente de panică, miercuri seară, în centrul vechi al orașului Baia Mare.

Recomandări
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Cum se va desfășura întrevederea și ce mize sunt pentru Ucraina. Ora a fost schimbată
Stiri externe
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Cum se va desfășura întrevederea și ce mize sunt pentru Ucraina. Ora a fost schimbată

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc, astăzi, într-o bază militară din Alaska, la 22:00, ora României. Cei doi președinți vor discuta mai întâi fără consilieri, apoi li se vor alătura delegațiile de miniștri, consilieri și experți.

Campioana României FCSB se impune cu scorul de 3-1 în fața FC Drinta și se califică în turul 3 preliminar UEL
Stiri Sport
Campioana României FCSB se impune cu scorul de 3-1 în fața FC Drinta și se califică în turul 3 preliminar UEL

Campioana României FCSB s-a impus joi în fața FC Drita, în manșa secundă din turul 3 preliminar al Europa League.

Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”
Stiri Justitie
Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”

Proiectul de lege propus de Guvern privind modificarea pensiilor magistraților ridică semne de întrebare privind o posibilă înțelegere cu Curtea Constituțională, astfel încât proiectul să fie declarat constituțional de către CCR.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 August 2025

48:45

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12