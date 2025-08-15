Francezul care a intrat cu duba în zona pietonală din Baia Mare era drogat. Ce le-a spus polițiștilor la audieri

Cetățeanul francez care a intrat cu o dubă în zona pietonală din centrul vechi al orașului Baia Mare la doi pași de oamenii care stăteau la terase a fost reținut pentru 24 de ore.

Șoferul a fost dus la spital pentru a-i fi recoltate probe biologice, iar testele au indicat că acesta consumase substanțe interzise, spun anchetatorii.

Duba s-a oprit după zeci de metri în stâlpii care delimitează perimetrul. Mai mulți agenți de pază l-au imobilizat pe șofer.

La audieri le-ar fi spus polițiștilor că a fost indus în eroare de sistemul GPS și că nu a observat indicatoarele rutiere.

