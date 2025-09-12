Un șofer beat și drogat a intrat cu mașina într-un grup de tineri, în Bistrița, apoi a fugit, în urma unui conflict. VIDEO

12-09-2025 | 19:21
Scene șocante în Bistrița. Un șofer beat și drogat a spulberat cu mașina un grup de 5 tineri, apoi a fugit de la locul accidentului.

autor
Alexandra Clej

La scurt timp, a ajuns cu vehiculul într-un șanț. Analizele au arătat că individul avea o alcoolemie de peste unu la mie, dar și substanțe psihoactive în organism. Acum a fost arestat pentru tentativă de omor.

Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere, puțin după ora 3 dimineața, în fața unui club din comuna Chiuza, Bistrița-Năsăud. Mai mulți tineri se aflau în parcarea discotecii. În înregistrare se vede cum șoferul de 34 de ani dă cu spatele și spulberă 5 persoane. Un alt tânăr, aflat lângă cel lovit ultimul, abia reușește să se ferească.

Potrivit martorilor, acesta ar fi consumat alcool toată noaptea și ar fi început să aibă un conflict în club cu un alt tânăr. Nici după ce i-a lovit pe cei aflați în parcare nu pare că a realizat ce se petrece, deși alți tineri au încercat să îl oprească.

Una dintre victime a încercat să-l împiedice pe șofer să fugă.

Victimă: „Eu nu sunt capabil să înțeleg. Dintr-odată, am văzut cum s-a împrăștiat toată lumea, n-am văzut nici când s-a urcat în mașină, doar când deja au fost toții împrăștiați pe jos.”

Victimă: „După ce m-a lovit, eu nu-mi mai amintesc absolut nimic. Stăteam și discutam cu ei acolo afară, nici nu am văzut când a dat înapoi.”

După ce i-a lovit, individul și-a continuat drumul cu viteză, dar, după câțiva kilometri, s-a răsturnat într-un șanț. Aici l-au găsit și polițiștii. Rezultatele testelor au confirmat că era beat și sub influența drogurilor.

Crina Sârb, purtător de cuvânt IPJ Bistrița-Năsăud: „A fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar buletinul de analiză toxicologică a confirmat prezența unor substanțe interzise.”

Cristian Roș, primarul comunei: „Sunt fapte deosebit de grave. Vă spun sincer, am fost șocat.”

Șoferul a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor calificat și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Toți cei loviți au nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, masina, bistrita nasaud, drogat, sofer,

Dată publicare: 12-09-2025 19:18

