Au apărut noi detalii despre Toto Dumitrescu. A mai fost suspectat într-un alt dosar că a condus drogat

19-09-2025 | 19:33
Ies la iveală, noi detalii despre Toto Dumitrescu, arestat preventiv în urmă cu două zile, pentru că a plecat de la locul unui accident soldat cu rănirea unei șoferițe de 23 de ani.

Ovidiu Oanță

Cu mai puțin de o lună în urmă, actorul a scăpat oficial de un alt dosar, în care a fost de asemenea suspectat că ar fi condus sub influența drogurilor.

Ilie Badea Dumitrescu, sau Toto, cum îi spun apropiații, a fost cercetat penal pentru suspiciunea de conducere sub influența drogurilor. În luna martie, ar fi fost oprit de agenții de la rutieră pe bulevardul Regele Mihai 1. Și atunci a fost bănuit că ar fi urcat drogat la volanul mașinii.

Surse judiciare susțin că fiul fostului internațional, acum în vârstă de 27 de ani, ar fi avut în urină urme de cocaină. Aceleași surse susțin însă că medicii nu au putut identifica prezența drogurilor și în sânge.

Corespondent Știrile ProTV: „Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au fost astfel nevoiți să confirme propunerea polițiștilor de închidere a dosarului, pe motiv că fapta de care era bănuit Toto Dumitrescu nu e prevăzută de legea penală. Soluția de clasare a fost dată pe 21 august, cu trei săptămâni înainte de accidentul de duminică în urma căruia a fost arestat preventiv”.

Acum fiul lui Ilie Dumitrescu a contestat deja prin avocatul său măsura preventivă și speră să iasă din arestul poliției, chiar dacă există bănuiala că ar fi fost sub influența substanțelor interzise și în momentul accidentului provocat dumninica trecută, în cartierul Primăverii. Potrivit unor surse apropiate de anchetă, legiștii ar fi identificat, două zile mai târziu, urme de cocaină atât în sânge, cât și în urină.

Apărarea lui Toto Dumitrescu în cazul consumului de droguri

Dar în instanță, inculpatul a sustinut că s-a drogat după producerea accidentului.

Corespondent Știrile ProTV: „Soarta lui Toto Dumitrescu, cel puțin în privința măsurilor preventive, va fi decisă de Tribunalul București, însă numai după ce judecătorul de drepturi și libertăți va fi motivat decizia de a-l aresta pentru 30 de zile. Inculpatul, afirmă un apropiat, își dorește să fie plasat în arest la domicliu, chiar cu o brățară de monitorizare”.

Numele lui Ilie Badea Dumitrescu mai apare în trei dosare penale, anchetate tot de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, în care procurorii investighează scandaluri și acuzații de loviri și alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice. Toto Dumitrescu, susțin surse judiciare, ar avea dublă calitate în aceste investigații, atât făptuitor, cât și parte vătămată. Avocatul lui Toto Dumitrescu spune că nu comentează nimic despre aceste dosare.

Surse: Secretar de stat în Ministerul Economiei, reţinut de DNA

Sursa: Pro TV

Fiul lui Ilie Dumitrescu nu recunoaște că ar fi condus drogat. Toto susține că a consumat după accident
Fiul lui Ilie Dumitrescu nu recunoaște că ar fi condus drogat. Toto susține că a consumat după accident

Arestat preventiv pentru că a plecat de la locul unui accident rutier, actorul Toto Dumitrescu a negat că a condus drogat. În fața instanței a susținut, potrivit unor surse din anchetă, că după accident a consumat substanțe interzise.

Toto Dumitrescu a fost arestat preventiv după accidentul din Capitală. Expertiza IML a stabilit că a consumat cocaină

Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, acuzat că a produs un accident de maşină în Capitală şi a fugit de la faţa locului, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu dacă probele de la INML ies pozitive la cocaină. A fost reținut 24 de ore

Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost găsit de polițiști la mai bine de 48 de ore de când a fost implicat într-un accident rutier cu o victimă și a fugit de la fața locului.

