Piloții beți, un alt membru al echipajului drogat, descoperiți după ce un avion de pasageri a ieșit de pe pistă la aterizare

Piloții unui avion de pasageri cu 103 persoane la bord au fost găsiți beți, iar un alt membru al echipajului drogat, după ce aeronava a ieșit de pe pistă la aterizarea pe un aeroport din Nigeria.

Un pilot și un copilot au fost testați pozitiv pentru alcool după ce avionul pe care îl conduceau a ieșit de pe pistă la aterizarea în Nigeria, scrie BBC.

Biroul Nigerian de Investigații pentru Siguranță (NSIB) i-a verificat pe cei doi după accidentul din iulie, pe Aeroportul Internațional Port Harcourt. În plus, un membru al echipajului a fost testat pozitiv pentru canabis.

Toate cele 103 persoane aflate la bordul Boeingului 737 în momentul incidentului au fost nevătămate.

Air Peace, compania care a operat zborul, a declarat că pilotul în vârstă de 64 de ani a fost concediat pentru nerespectarea reglementărilor de siguranță, în timp ce copilotul și-a reluat ulterior funcția.

Într-un comunicat, Air Peace a declarat că respectivul copilot a fost achitat de autoritatea națională de reglementare, Autoritatea Aviației Civile din Nigeria (NCAA), în urma investigațiilor preliminare și a unui certificat de sănătate.

Testele efectuate de NSIB au constatat că pilotul și copilotul au fost testați pozitiv pentru etil glucuronidă (EtG), ceea ce indică un consum recent de alcool.

Un membru al echipajului de cabină a fost, de asemenea, testat pozitiv pentru (THC), componenta psihoactivă din canabis.

Pilotul avea peste 18.000 de ore de zbor

Într-un comunicat, Air Peace a declarat că nu a primit niciun rezultat al testelor toxicologice de la NSIB.

„Încă nu am primit nicio comunicare oficială din partea NSIB cu privire la astfel de constatări, la mai mult de o lună de la incident și după testarea alcoolemiei echipajului, care a avut loc la mai puțin de o oră de la incident”, a declarat Air Peace.

Pilotul a avut un timp total de zbor de peste 18.000 de ore, în timp ce copilotul, în vârstă de 28 de ani, a avut aproape 1.200 de ore.

NSIB spune că investigațiile sale sunt încă în desfășurare. Deocamdată, a recomandat îmbunătățirea instruirii și consolidarea procedurilor interne.

Deși nu au existat accidente de avion în Nigeria de câțiva ani, au existat cazuri de aeronave care au depășit pista și de explozie a anvelopelor în timpul aterizării.

La începutul acestei luni, autoritățile aeronautice au lansat un nou centru de date privind zborurile, menit să îmbunătățească siguranța aeronavelor, dar părțile interesate spun că este nevoie de implementare în acest sector a unor măsuri de protecție suplimentare și a unei tehnologii îmbunătățite.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













