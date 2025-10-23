Ce înseamnă dacă o femeie „întreabă de Andrea” într-un local din Iași. Campania se extinde la nivel național

O campanie internațională pentru siguranța femeilor a ajuns și în România. „Întreabă de Andrea”, inspirată de „Ask for Angela!”, din Marea Britanie, a fost lansată zilele acestea la Iași.

Este vorba despre un limbaj codat, prin care femeile care se află la întâlniri cu bărbați, în restaurante și cafenele, pot cere ajutor de la angajați dacă nu se simt în siguranță alături de partener.

Mai multe localuri s-au alăturat inițiativei. Campania „Întreabă de Andrea”, denumită după un roman de succes, a convins deja proprietarii a 18 restaurante, cafenele și pub-uri din Iași. În toaleta femeilor este afișat mesajul următor: „Întâlnirea ta nu merge bine? Întreabă de Andrea la bar.” Este un nume de cod, iar angajații localului vor ști că acea persoană are nevoie fie de un taxi, fie de ajutorul autorităţilor.

Carmen Manea-Vârgă, administrator local: „Suntem un local unde vin foarte multe femei. Şi e bine să ştie că există şi această formă de ajutor”

Adriano Iepure, administrator bar: „E vorba de o intervenţie care mie mi se pare normală. Nu trebuie să stăm să ne uităm doar pentru că nu vreau să am probleme.”

În Marea Britanie, o campanie similară – Ask for Angela – a fost lansată în premieră, în 2016. Au preluat ideea și alte țări: Canada, Argentina, Australia, SUA.

Irina Nichifiriuc, inițiatoarea campaniei: „Fiind femeie şi fiind mamă de fete, şi având prietene proaspăt divorţate care au intrat în lumea datingului online sau a ieşitului în oraş, ne-am dat seama cât de important este să avem la cine apela dacă se întâmpla ceva.”

Cliente: „Iniţiativa este deosebit de importantă într-o societate în care femeile nu sunt tratate corespunzător. E important să ştim că dacă o femeie spune nu, e nu.”

„Sperăm că o să ajute la prevenirea multor situaţii neplăcute.”

Campania se va extinde la nivel naţional în perioada următoare. Iniţiatoarea a luat deja legătura cu localuri din Cluj-Napoca şi Bucureşti.

