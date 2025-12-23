A început goana după cadouri pe ultima sută de metri, înainte de Crăciun. Centrele comerciale sunt pline de cumpărători

Stiri Sociale
23-12-2025 | 09:14
Mai sunt două zile până la Crăciun, iar centrele comerciale sunt pline ochi. Nehotărâți - ori din lipsă de timp - mulți au lăsat cumpărăturile pe final. Speră însă ca darul cumpărat pe fugă să fie alegerea potrivită.

autor
Iulia Fătu,  Teodora Nica

Aproape de ora închiderii, mall-ul este ca un furnicar.

Jucării, haine, bijuterii - sunt evaluate din priviri, în speranța că vor fi pe placul celor dragi.

Pe unii, programul încărcat i-a obligat să improvizeze. Un bărbat a împărțit lista de cumpărături cu soția, ca să câștige timp: ”Am fost la birou și după am venit, megem și mâine la birou așa că profităm în seara asta.

Românii cheltuiesc în medie, în luna decembrie, cu peste 20% mai mult pentru bunuri nealimentare, raportat la media celorlalte 11 luni din an, potrivit Eurostat.

Însă inflația roade bugetul pentru cadouri.

Atenție însă de unde alegeți cadourile, chiar dacă timpul vă presează. De la începutul anului, au fost înregistrate peste 4600 de alerte europene legate de produsele cu riscuri, potrivit InfoCons.

Pe primul loc sunt cosmeticele, iar pe al doilea - jucăriile.

În peste jumătate dintre cazuri, riscul e reprezentat de substanțele chimice.

Sursa: Pro TV

Etichete: mall, cadouri, craciun,

Dată publicare: 23-12-2025 08:56

