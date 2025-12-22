În Bistrița-Năsăud, patru copii și părinții lor au rămas fără casă după un incendiu violent, în prag de sărbători

Caz dramatic în Bistrița-Năsăud: patru copii, mai mici de 8 ani, și părinții lor au rămas pe drumuri în prag de sărbători.

Casa lor abia renovată a fost mistuită de un incendiu violent, cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit. Oamenii au rămas doar cu hainele de pe ei și au nevoie de ajutor.

Incendiul a izbucnit noaptea, când întreaga familie dormea. Copiii, cu vârste cuprinse între 8 luni și 8 ani, erau într-o cameră, iar părinții în alta. Mama celor mici a auzit trosnete și a dat alarma.

Mama copiilor: „Când am ieșit în salon erau flăcările ieșite, era pară, nu am mai putut să mai fac nimic.”

Reporter: „Cum ați ieșit?”

Mama copiilor: „Pe geamul de la bucătărie, am sărit pe geam, nu am putut că erau blocate ușile.”

Fratele femeii: „Când am ajuns aici casa era în flăcări, peste tot era extins, nu s-a mai putut salva nimic, că a fost greu de ajuns cu mașina de pompieri.”

Pompierii nu au putut ajunge cu mașinile până la casa aflată în vârful dealului, iar intervenția lor a fost extrem de dificilă.

Marius Rus, purt. cuv. ISU BN: „Accesul autospecialelor în apropiere a fost imposibil, cea mai apropiată dintre mașini a putut ajunge la 300 de metri.”

Localnicii au sărit și ei în ajutor.

Ioan Strungari, primar com. Parva: „Am tras o tură prin sat cu mașina claxonând, am mobilizat oamenii, oamenii au intervenit, am trimis nisip, stingătoare ce am mai avut noi, dar insuficiente pentru a-l localiza.”

Familia abia renovase interiorul locuinței și cumpărase mobilă nouă. Acum trebuie să se mute la rude.

Mama femeii: „Am trăit aici 31 de ani cu 12 copii și a rămas fata în casă și acum ce să facem, o duc la mine că doar nu oi lăsa-o sub cerul liber, în prag de sărbători.”

Primarul localității promite că va ajuta familia lovită de necaz. Și orice alt sprijin este binevenit.

