Proteste în București și în mai multe orașe pentru protejarea femeilor: „Vreau să mă simt în siguranță printre oameni”. FOTO

Sute de persoane au ieşit în stradă, în mai multe oraşe din ţară, în acest weekend, pentru a atrage atenţia autorităţilor asupra numărului mare de femei victime ale violenţei. Peste 40 de femei au fost ucise în România de la începutul anului.

Femei şi bărbaţi au ieşit în stradă în Bucureşti şi în alte mari oraşe pentru a atrage atenţia asupra numărului mare de femei care sunt victime ale violenţei.

Participanţii au adus cu ei pancarte cu mesaje prin care cer acţiuni ferme pentru apărarea victimelor violenţei, subliniind că victimele „se susţin, nu se acuză”.

Ei atrag atenţia că 46 de femei au fost ucise de la începutul anului şi susţin că multe dintre aceste crime ar fi putut fi prevenite.

„Vreau să mă simt în siguranţă printre toţi oamenii”, scria pe o pancartă a uneia dintre femeile participante la marşul pentru siguranţa femeilor.

Revendicările manifestanților

Participanţii solicită autorităţilor aplicarea acelor prevederi din legislaţie care sunt bune şi care există şi, pe de altă parte, cer modificarea legislaţiei, propunând identificarea „în mod corect” a riscului în care femeile care sunt victime ale violenţei se află, prin cercetarea istoricului agresorului de către organele de anchetă.

„Cerem Parlamentului să modifice legea pentru a preveni femicidele şi violenţele care le preced, astfel încât în toate cazurile de violenţă împotriva femeilor şi fetelor să fie evaluat şi identificat la timp riscul de către poliţişti, procurori, judecători, să poată fi dispuse de îndată măsuri de protecţie, iar agresorii să răspundă pentru faptele lor”, a transmis centrul Filia, unul dintre iniţiatorii evenimentelor pentru susţinerea femeilor.

