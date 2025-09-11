Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

oameni pe strada
La începutul acestui an în sistemul public de pensii erau înregistrați circa 4,7 milioane de pensionari, dintre care 3,77 la limită de vârstă și aproape 400.000 cu pensii de invaliditate. Acestora li se adaugă însă și alte categorii.

Cel mai mare grup de pensionari „speciali”, respectiv ale căror condiții de pensionare sunt cu totul altele decât cele din sistemul de pensii de stat, este cel al foștilor angajați în MApN, MAI și în serviciile secrete ale statului. În total, la finalul anului trecut, acest grup a ajuns la 215.000 de persoane, cu o pensie medie lunară de 6.330 de lei, conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Fiscal. Spre comparație, pensia medie în cazul pensionarilor din sistemul de stat, pensionarii „normali”, a fost de 2.459 de lei, conform aceleiași surse.

Știrile ProTV.ro vă prezintă lista pensiilor din România, atât pe cele din sistemul de stat (pentru limită de vârstă, de invaliditate, ș.a.m.d.) cât și pe cele „ocupaționale”, care sunt calculate și acordate după alte criterii decât în cazul celor 4,7 milioane de pensionari din sistem.

Pensii „normale”

Pensionarii „normali” au primit în ianuarie, în medie, 2.806 lei, conform datelor oficiale ale CNPP. Situația defalcată pe tipuri de pensie este următoarea:

- pe baza limitei de vârstă - 3.143 de lei

- pensie anticipată - 3.883 lei

- pensie anticipată parțială - 2.723 de lei

- invaliditate gradul I - 973 de lei

- invaliditate gradul II - 1.227 de lei

- invaliditate gradul III - 1.071 de lei

- urmași - 1.483 de lei

- ajutor social - 540 de lei

Pensii „speciale”, fie „ocupaționale” fie ca recunoștință pentru anumite merite speciale (veterani, foști deținuți politic, ș.a.):

În ceea ce privește pensionarii „speciali”, în ianuarie 2025, banii primiți au fost după cum urmează:

Veterani de război (14.002 de beneficiari):

- mari mutilați și invalzii gradul I - 5.764 de lei

- invalizi gradul II - 4.769 de lei

- invalizi gradul III - 4.417 de lei

- văduve de război - 4.009 de lei

- veterani de război - 4.298 de lei

- accidentatți în afara serv. ordonat - 1.946 de lei

- văduve de veterani de război - 804 lei

De asemenea, legea care reglementează drepturile persoanelor persecutate din motive politice de dictatură (190.884 de beneficiari) primeau în ianuarie 1.528 de lei, iar legea care aduce modificări acesteia (din anul 2000) arată că un număr de 63.909 de pensionari primeau 867 de lei.

De pensie specială beneficiază și persoanele care au efectuat un stagiu militar în perioada 1950-1961, iar în ianuarie era vorba de 42.047 de persoane, care primeau 81 de lei.

Cei care au contribuit la Revoluția din 1989 (12.618 beneficiari) primeau 2.170 de lei, artiștii (550) primeau 345 de lei, uniunii de creații (13.917) primeau 1.917 lei, iar soț supraviețuitor (73.700 de persoane) primeau 128 de lei.

Ce pensii au politicienii și angajații din Apărare și „Servicii”

De pensii speciale beneficiază și foști politicieni și angajați din sistemul de apărare.

Astfel, un număr de 809 persoane care au fost membri ai Corpului diplomatic și consular al țării primeau 6.933 de lei în ianuarie 2025. parlamentarii (888) primeau 6.139 de lei, cei din aviație (1.380) primeau 12.991 de lei.

Procurorii și judecătorii (5.622) primeau 25.185 de lei în luna ianuarie, iar grefierii (2.298) primeau 6.732 de lei, iar cei de la Curtea de Conturi (681) primeau în ianuarie 10.149 de lei.

Totodată, pensiile acordate militarilor, angajaților din MApN, MAI au atins un nivel mediu lunar de 6.330 lei la finalul anului 2024.

