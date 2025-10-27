Casa de Pensii a anunțat câți pensionari au primit bani în plus în septembrie. Indemnizația medie a fost de 536 de lei

Numărul total al pensiornarilor care au primit bani în plus a fost, în luna septembrie 2025, de 885.055 persoane, dintre care 837.184 erau pensionari din sistemul public, iar 47.871 pensionari proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a precizat că în cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizației suportate de la bugetul de stat a fost de 536 de lei.

Orașele cu cei mai mulți beneficiari

Cele mai mari valori au fost înregistrate în județele: Maramureș (de 625 lei), Hunedoara (603 lei), Bistrița-Năsăud (598 lei), Cluj (594 lei) și Prahova (592 lei).

Cei mai mulți beneficiari ai acestei indemnizații erau în București, respectiv 39.347, și în județele Suceava (35.217 pensionari), Iași (31.390), Dolj (30.070).

Suma primită de pensionarii agericultori

În ceea ce privește pensionarii agricultori, indemnizația socială medie suportată de la bugetul de stat a fost de 358 de lei, valoarea cea mai mare fiind înregistrată în județele Ilfov (479 lei), Hunedoara (464 lei) și în Sectoarele 5 și 2 ale Capitalei (446 lei, respectiv 444 lei).

Potrivit sursei citate, numărul cel mai mare de beneficiari din rândul pensionarilor agricultori se înregistra în județul Iași (4.534 persoane), urmat de județele Botoșani (4.212), Suceava (2.694), Vaslui (2.654) și Olt (2.646).

CNPP precizează că beneficiarii sistemului public de pensii, ale căror venituri din pensii și indemnizații, cumulate, se situează sub valoarea de 1.281 de lei, încasează lunar această sumă, denumit „Indemnizație socială pentru pensionari”, conform prevederilor Legii nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare.

