Pensie de peste un milion de euro obținută fraudulos. Un italian a pretins că e orb timp de 50 de ani

Un bărbat italian în vârstă de 70 de ani a primit timp de peste 50 de ani o pensie de invaliditate de peste un milion de euro, pretinzând în mod fals că este nevăzător.

Bărbatul a fost surprins recent grădinărind cu unelte periculoase și făcând cumpărături singur, în piața localității sale natale, în apropiere de Vicenza, ceea ce a ridicat suspiciuni cu privire la starea sa reală de sănătate.

Cercetările au arătat că nu era complet orb, ci avea doar probleme minore de vedere, a anunțat poliția italiană, preluată de agenția ANS și Agerpres.

Acesta a fost acuzat oficial de fraudă în formă agravată pentru că a încasat ilegal pensia de invaliditate. Cazul a ieșit la iveală după mai mulți ani în care a beneficiat de indemnizații necuvenite pentru nevăzători, supravegheat fiind în ultimele luni de autoritățile italiene.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













