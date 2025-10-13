Pensie de peste un milion de euro obținută fraudulos. Un italian a pretins că e orb timp de 50 de ani

Stiri Diverse
13-10-2025 | 17:22
orb
Shutterstock

Un bărbat italian în vârstă de 70 de ani a primit timp de peste 50 de ani o pensie de invaliditate de peste un milion de euro, pretinzând în mod fals că este nevăzător.

autor
Mihai Niculescu

Bărbatul a fost surprins recent grădinărind cu unelte periculoase și făcând cumpărături singur, în piața localității sale natale, în apropiere de Vicenza, ceea ce a ridicat suspiciuni cu privire la starea sa reală de sănătate.

Cercetările au arătat că nu era complet orb, ci avea doar probleme minore de vedere, a anunțat poliția italiană, preluată de agenția ANS și Agerpres.

Acesta a fost acuzat oficial de fraudă în formă agravată pentru că a încasat ilegal pensia de invaliditate. Cazul a ieșit la iveală după mai mulți ani în care a beneficiat de indemnizații necuvenite pentru nevăzători, supravegheat fiind în ultimele luni de autoritățile italiene.

Sursa: Agerpres

Etichete: pensie, frauda, italian, orb,

Dată publicare: 13-10-2025 17:19

Articol recomandat de sport.ro
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Citește și...
Un bărbat a orbit și a paralizat după ce a fost mușcat de o cobră regală. Era și bolnav de COVID, a doua oară
Stiri Socante
Un bărbat a orbit și a paralizat după ce a fost mușcat de o cobră regală. Era și bolnav de COVID, a doua oară

Un bărbat de 49 de ani a rămas orb după ce a fost mușcat de o cobră regală, din cauza veninului extrem de puternic. La câteva luni de la accident, acum a rămas și paralizat.

Cum a ajuns un cățel orb și surd un exemplu pentru mii de elevi din SUA
Stiri Diverse
Cum a ajuns un cățel orb și surd un exemplu pentru mii de elevi din SUA

Un cățel orb și surd a devenit un exemplu pentru mii de elevi din Statele Unite. Stăpâna lui l-a învățat să se ghideze cu ajutorul mirosului și al atingerilor, așa că patrupedul se descurcă admirabil și are o poftă deosebită de viață.

VIDEO. Un copil de 9 ani, orb din naștere, este profesor la o școală aflată într-o zonă de război
Stiri externe
VIDEO. Un copil de 9 ani, orb din naștere, este profesor la o școală aflată într-o zonă de război

Chiar dacă trăiesc într-o zonă de război, sute de copii din orașul Taiz, Yemen, nu renunță la școală. Micuții studiază într-o unitate de învățământ care a fost afectată serios de luptele dintre guvernul țării și rebelii Houthi.

Un nevăzător a alergat cinci kilometri cu ajutorul unei aplicații dezvoltată alături de Google
iLikeIT
Un nevăzător a alergat cinci kilometri cu ajutorul unei aplicații dezvoltată alături de Google

Un nevăzător a reușit să alerge cinci kilometri, folosind doar o aplicație pe telefon. Bărbatul în vârstă de 50 de ani nu a avut alături un câine ghid sau o altă persoană, care să-l ajute să se orienteze.

Regimul care l-a lăsat orb pe un adolescent. Ce a mâncat timp de 10 ani
Stiri Diverse
Regimul care l-a lăsat orb pe un adolescent. Ce a mâncat timp de 10 ani

Un adolescent din Marea Britanie a orbit și este parțial surd după aproape 10 ani în care a mâncat numai cartofi prăjiți, chipsuri, pâine albă și, ocazional, șuncă procesată.

Recomandări
PSD a decis când va avea loc Congresul partidului unde se va alege noua conducere - Surse
Stiri Politice
PSD a decis când va avea loc Congresul partidului unde se va alege noua conducere - Surse

Consiliul Politic Național al PSD a decis când va avea loc Congresul partidului în care va fi aleasă noua conducere. Evenimentul va avea loc pe 7 noiembrie, au declarat surse pentru Știrile PRO TV.

Netanyahu promite respectarea acordului cu Hamas și îl laudă pe Trump: „Voi respecta această pace
Stiri externe
Netanyahu promite respectarea acordului cu Hamas și îl laudă pe Trump: „Voi respecta această pace"

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a declarat luni în parlamentul israelian angajamentul față de acordul cu gruparea palestiniană Hamas pentru încetarea războiului din Fâșia Gaza.

Clinica privată din Constanța, amendată cu 30.000 lei de DSP. Inspectorii contestă afirmațiile spitalului privind secția ATI
Stiri actuale
Clinica privată din Constanța, amendată cu 30.000 lei de DSP. Inspectorii contestă afirmațiile spitalului privind secția ATI

Clinica privată din Constanța, unde o tânără a murit la câteva ore după ce a născut un băiețel, a fost amendată cu 30.000 de lei de inspectorii Direcției Sanitare. Aceștia au găsit la unitatea medicală mai multe nereguli.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
(P) Fibromul uterin se tratează modern prin chirurgie robotică

12:46

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 13 Octombrie 2025

48:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Octombrie 2025

01:47:41

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Uscați de nepăsare

42:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28