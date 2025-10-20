Cât timp vor mai putea retrage întreaga sumă acumulată în Pilonul 2 cei care ies la pensie

Acum, spre exeplu, bolnavii oncologici vor putea retrage întreaga sumă acumulată în contul de pilon 2.

Radu Crăciun, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, a explicat la emisiunea iBani cum vor putea oamenii să retragă banii în funcție de suma acumulată.

Aminrim că, egea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament, a fost atacată la Curtea Constituțională. Un verdict în acest caz este așteptat să vină pe 5 noiembrie. În cazul în care va fi promulgată de președintele României în forma actuală, modificările vor intra în vigoare după un an.

Radu Crăciun: „Conform legii, ea intră în vigoare la un an după ce este publicată în Monitorul Oficial, deci nu se va întâmpla foarte rapid, va trece cel puțin un an. Și, atenție, o altă condiție foarte importantă nu este doar să treacă un an, dar să și apară entități dornice să administreze aceste fonduri de plată. Entități care, atenție, nu sunt doar administratorii de pensii private, deci pot fi administratori de fonduri de investiții, pot să fie companii de asigurări, pot să fie companii dedicate.”

Ce schimbă dacă legea va fi promulgată de șeful statului în forma actuală

Radu Crăciun: „Practic va apărea un așa-numit fond de plată. Deci plățile nu vor fi făcute de către actualele fonduri de pensii, decât în niște condiții pe care le vom menționa. În momentul în care cineva îndeplinește condițiile de pensionare, banii pe care el i-a strâns în fondul de pensii private pilon de pilon trei vor fi virați către acest fond de plată (…) vor fi fonduri cu risc scăzut, pentru că este important să conservăm valoarea banilor. Deci, în această fază nu ne mai interesează să punem ca prioritare ca prioritate înmulțirea banilor, ci conservarea lor."

Cei care au în contul de pilon mai mult de 15.372 de lei, la varsta pensionării, trebuie să aleagă modalitatea în care vor primi banii.

Radu Crăciun: „Prima decizie pe care participantul va trebui să o aibă este: doresc să am o plată unică de maxim 30% sau nu. Unii ar putea să opteze pentru această plată unică, alții ar putea să nu și-o dorească. Deci nu este obligatoriu. În cazul bolnavilor oncologici, practic nu există această condiționalitate. Ei vor putea să-și extragă întreaga sumă prin prezentarea documentelor medicale corespunzătoare. Să presupunem că extragem 30%, o luăm ca plată unică. Mai rămâne 70% din din acea sumă. Pentru această sumă vor exista aceste extrageri programate.”

Participanții pot opta pentru o pensia viageră

Radu Crăciun: „Pensia viageră înseamnă plata unor sume lunare pe întreaga durată a vieții tale. Atenție, oricât de mult trăiești, dar și oricât de puțin trăiești. Rezultă posibilitatea teoretică ca pentru cineva care este foarte longeviv, el în final să primească mai mulți bani decât a contribuit. La pensia programată, plățile se opresc când se termină banii. Din păcate, reversul medaliei este că în cazul pensiei viagere, dacă trăiești să zicem puțin, banii îi vei primi doar pe perioada în care ai trăit și sumele neconsumate nu vor fi moștenite.”

Cum se calculează pensia lunară în funcție de sumele acumulate în cont, la varsta pensionării, puteți vedea în acest episod al emisiunii iBani.

