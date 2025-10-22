Un bărbat din Turcia trebuie să plătească pensie alimentară pentru cele două pisici rămase cu soția după divorț

Un bărbat din Istanbul a acceptat să plătească cheltuielile de întreținere pe termen lung pentru cele două pisici ale familiei, ca parte a unui acord de divorț, o prevedere neobișnuită în procesele de separare din Turcia.

Bărbatul a cerut divorțul de soția sa după doi ani de căsnicie, invocând diferențe ireconciliabile. Cei doi au ajuns la un acord amiabil, depus în instanță, care include și o clauză privind custodia și îngrijirea pisicilor, potrivit publicației Bianet.

Deși ambele părți au renunțat la alte pretenții financiare, el a acceptat să plătească o compensație de 550.000 de lire turcești către fosta sa soție, precum și o sumă lunară de 10.000 de lire pentru cheltuielile celor două pisici, care vor rămâne în grija femeii.

„Părțile au convenit ca cele două pisici ale lui Buğra B. să rămână în grija lui Ezgi B.”, se precizează în protocolul depus. „Pe durata custodiei și, în orice caz, pentru o perioadă de maximum 10 ani, Buğra B. va plăti lunar suma stabilită, în tranșe trimestriale.”

Suma contribuției va fi ajustată anual, în funcție de rata oficială a inflației din Turcia.

