Un bărbat din Turcia trebuie să plătească pensie alimentară pentru cele două pisici rămase cu soția după divorț

Stiri Diverse
22-10-2025 | 17:37
pisici
Shutterstock

Un bărbat din Istanbul a acceptat să plătească cheltuielile de întreținere pe termen lung pentru cele două pisici ale familiei, ca parte a unui acord de divorț, o prevedere neobișnuită în procesele de separare din Turcia.

autor
Mihaela Ivăncică

Bărbatul a cerut divorțul de soția sa după doi ani de căsnicie, invocând diferențe ireconciliabile. Cei doi au ajuns la un acord amiabil, depus în instanță, care include și o clauză privind custodia și îngrijirea pisicilor, potrivit publicației Bianet.

Deși ambele părți au renunțat la alte pretenții financiare, el a acceptat să plătească o compensație de 550.000 de lire turcești către fosta sa soție, precum și o sumă lunară de 10.000 de lire pentru cheltuielile celor două pisici, care vor rămâne în grija femeii.

„Părțile au convenit ca cele două pisici ale lui Buğra B. să rămână în grija lui Ezgi B.”, se precizează în protocolul depus. „Pe durata custodiei și, în orice caz, pentru o perioadă de maximum 10 ani, Buğra B. va plăti lunar suma stabilită, în tranșe trimestriale.”

Suma contribuției va fi ajustată anual, în funcție de rata oficială a inflației din Turcia.

Citește și
Al Pacino, Noor Alfallah
Al Pacino, în vârstă de 83 de ani, obligat să-i plătească iubitei sale Noor Alfallah, de 29 de ani, 30.000 de dolari lunar
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul

Sursa: Bianet

Etichete: Turcia, divort, pisici, pensie alimentara,

Dată publicare: 22-10-2025 17:37

Articol recomandat de sport.ro
Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta
Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta
Citește și...
Cum a încercat un tată să evite să plătească pensie alimentară pentru fiul său. Mama renunța să mai mănânce ca să aibă bani
Stiri Diverse
Cum a încercat un tată să evite să plătească pensie alimentară pentru fiul său. Mama renunța să mai mănânce ca să aibă bani

Un tată din Marea Britanie a falsificat un test de paternitate, cu privire la fiul său, pentru a evita să plătească pensia alimentară în valoare de 20.000 de lire sterline. El s-a folosit de ADN-ul unchiului său.

Al Pacino, în vârstă de 83 de ani, obligat să-i plătească iubitei sale Noor Alfallah, de 29 de ani, 30.000 de dolari lunar
Stiri Mondene
Al Pacino, în vârstă de 83 de ani, obligat să-i plătească iubitei sale Noor Alfallah, de 29 de ani, 30.000 de dolari lunar

Al Pacino trebuie să-i plătească iubitei sale, Noor Alfallah, peste 30.000 de dolari pe lună drept pensie alimentară pentru copii, potrivit unor documente obținute de tabloidul Page Six.

O tânără care a născut un copil în urma unui viol a ajuns să plătească pensie alimentară agresorului
Stiri externe
O tânără care a născut un copil în urma unui viol a ajuns să plătească pensie alimentară agresorului

O femeie din Louisiana în vârstă de 32 de ani, care spune că a născut un copil în urma unui viol, a pierdut recent custodia fiicei sale.

O femeie a primit după 50 de ani pensia alimentară pentru fiica sa
Stiri externe
O femeie a primit după 50 de ani pensia alimentară pentru fiica sa

La aproape 50 de ani după ce o hotărâre judecătorească l-a condamnat pe fostul ei soţ să participe financiar la educaţia fiicei sale, acum în vârstă de 52 de ani, o femeie din California va primi în cele din urmă pensia alimentară mult aşteptată.

Angelica Rivera divorţează de fostul preşedinte al Mexicului. Pensie alimentară uriaşă
Stiri Mondene
Angelica Rivera divorţează de fostul preşedinte al Mexicului. Pensie alimentară uriaşă

Actrița Angelica Rivera a jurat să se răzbune pe soțul ei, fostul președinte al Mexicului, Enrique Peña Nieto, după ce acesta s-a afișat cu noua lui iubită, fotomodelul Tania Ruiz.

Recomandări
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul

Explozia din Rahova nu a fost provocată, în niciun caz, de o mână criminală, a declarat pentru Știrile PRO TV, chestorul Cristian Gheorghe, Directorul Direcției de Investigații Criminale al Poliției Române.

Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Stiri Politice
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina
Stiri actuale
Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru un război.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 22 Octombrie 2025

46:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28