Sia, dată în judecată de fostul soț. Daniel Bernad îi cere o pensie de un sfert de milion de dolari pe lună

Cântăreața australiană, al cărei nume complet este Sia Furler, a depus în martie o cerere de divorț de cel de-al doilea soț al ei, Daniel Bernad.

Cei doi s-au căsătorit în 2022 și au devenit părinți în 2024, când s-a născut copilul lor, Somersault, potrivit CNN.

Potrivit documentelor depuse la un tribunal din Los Angeles, mariajul s-a destrămat din cauza „diferențelor ireconciliabile”. La momentul respectiv, Sia a solicitat custodia legală și fizică totală a copilului, cu drepturi de vizitare pentru Bernad.

Bernad a cerut instanței să-i acorde peste 250.000 de dolari lunar

Vineri, Bernad a cerut instanței să-i acorde peste 250.000 de dolari lunar drept pensie alimentară, susținând că a renunțat la cariera sa medicală de oncolog radioterapeut pentru a fi alături de artistă, potrivit unor documente legale consultate de CNN. În vârstă de 47 de ani, el afirmă că nu are „nicio sursă de venit” și cere, în plus, 300.000 de dolari pentru cheltuieli de judecată și 200.000 de dolari pentru expertize contabile.

În documentele instanței este inclusă o declarație amplă a lui Bernad, care precizează că el și Sia au deschis în 2022 o clinică de tratament cu ketamină. Totuși, el susține că artista a retras finanțarea proiectului după despărțire, lăsându-l fără surse de venit.

Bernad a detaliat și nivelul de trai pe care îl aveau în timpul mariajului

Bernad a detaliat și nivelul de trai pe care îl aveau în timpul mariajului. „Sia și cu mine duceam un stil de viață luxos, de clasă superioară”, a spus el, menționând că locuiau într-o casă de 9.500 de metri pătrați din Toluca Lake, Los Angeles, evaluată la aproximativ 12,5 milioane de dolari.

„Nu a trebuit niciodată să ne monitorizăm cheltuielile de trai”, a adăugat el. Cuplul avea între 10 și 12 angajați la reședință — printre care doi bucătari personali și doi maseuri — și călătorea frecvent, de multe ori cu avion privat.

CNN a contactat reprezentanții lui Sia și ai lui Bernad pentru un punct de vedere.

Cântăreața a fost căsătorită anterior cu Erik Anders Lang, între 2014 și 2017. De asemenea, Sia era deja mamă și bunică înainte de nașterea lui Somersault: în 2019, ea a adoptat doi băieți de 18 ani care urmau să părăsească sistemul de plasament, iar unul dintre ei a devenit tată în 2020.

