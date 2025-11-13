”Cârnații din topor” de Vâlcea au intrat în ”meniul” produselor românești protejate din UE. ”Așa am învățat de la străbunici”

Un nou produs românesc intră în galeria gusturilor europene. Este vorba despre „Cârnații din topor”, din județul Vâlcea, care au primit statutul de „indicație geografică protejată”.

Le-au adus recunoașterea bucățile mari de carne, mărunțite cu barda, sarea de la Ocnele Mari și aroma lemnului de fag.

Sistemul de indicații geografice al Uniunii Europene protejează denumirea produselor care provin din anumite regiuni. Consumatorii le disting astfel pe cele de calitate, iar producătorii le pot promova mai bine.

În satul Stupărei din Vâlcea se fac, după o rețetă tradițională, "cârnații din topor".

Aurel Simion, asociat firmă: ”Așa am învățat și noi de la străbunici, de la bunici, de la părinți, când tăiam porcul foloseam la mărunțirea cărnii toporul. Prin presare, se sparge proteina, se eliberează enzima, care este hidrosolubilă în soluție salină, proces care grăbește frăgezimea și maturarea cărnii".

Carnea este maturată 12 zile, cu sare fără iod, extrasă de la Ocnele Mari. Toate ingredientele sunt naturale.

Aurel Simion, asociat firmă: "Sare gemă, doar suportă un proces de mărunțire și apoi o luăm, nu este o sare iodată. Folosim piper boabe, să putem noi să-l măcinăm exact atunci când îl folosești. Folosim usturoi românesc curățit. Și cimbru. Cimbru luat, mărunțit".

Și priceperea angajaților e parte din rețeta succesului.

”Cârnații din topor” se vând și în vestul Uniunii Europene

Floriana Dinică, angajată: "Lucrez aici de 13 ani și pe parcursul acestora i-am învățat, mi-a intrat în reflex".

”Liliana Gigîrtu, angajată: Proporția cărnii trebuie să arate foarte bine!

Reporter: O știți deja din ochi?

Liliana Gigîrtu: Din ochi, nu trebuie să mai... de atâția ani de câți lucrez aici...

Reporter: De câți?

Liliana Gigîrtu: De 19 ani".

Cârnații sunt afumati timp de 10 ore cu lemn de fag, la 80 de grade Celsius. Apoi, sunt numai buni de puși în tigaie ori pe grătar.

„Cârnații din topor” se vând și în Europa de Vest, acolo unde se află comunități de români.

Pe lista cu produsele românești protejate în Uniunea Europeană se mai află, printre altele, Telemeaua și Salamul de Sibiu, Cârnații de Pleșcoi sau Scrumbia de Dunăre afumată.



