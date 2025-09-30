Bolojan a anunțat când vor scădea facturile la curent. ”Trebuie să investim în centrale pe gaz, să terminăm hidrocentralele”

30-09-2025 | 08:14
facturi

Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului 2026, a declarat luni seara premierul Ilie Bolojan. El a explicat că acest lucru se va întâmpla datorită unităţilor de stocare a energiei fotovoltaice.

Cristian Anton

"Vom putea stoca la prânz o parte din energia electrică foarte ieftină, să o folosim seara. Domeniul energiei este vital, pentru că de el ţine competitivitatea marilor noastre firme. Dacă eşti în competiţie pe piaţa europeană cu o companie care are energia cu 15% mai ieftină decât tine, nu mai eşti competitiv", a precizat prim-ministrul.

El a criticat întârzierea finalizării centralei de la Iernut, menţionând că, din cauza "incapacităţii administrative", proiectul nu a fost realizat deocamdată, deşi necesita doar doi - trei ani.

"Sâmbătă, fără publicitate, m-am dus lângă Târgu Mureş, la Iernut. La Iernut avem un proiect din 2016 şi nu suntem în stare să terminăm un grup mare pe gaz - de 10 ani suntem în această situaţie. Mai avem ceva să terminăm, câteva procente, probabil că 5% din toată lucrarea, dar suntem în situaţia în care am reziliat până acum - e a doua oară că reziliem contractul cu firma - şi datorită unei incapacităţi administrative stai 10 ani după o centrală pe care alţii o fac în doi - trei ani de zile. Deci, primul lucru care trebuie să îl facem, şi îl facem, este să investim în centrale de producţie pe gaz, pentru că avem gaz în România", a declarat Bolojan.

Potrivit acestuia, o altă greşeală a constat în faptul că hidrocentralele realizate în proporţie de peste 70% nu au fost finalizate, din "diferite motive" de mediu.

"Trebuie să ne terminăm hidrocentralele. Un alt lucru greşit pe care l-am făcut este că, pe diferite motive de mediu, am lungit foarte mult finalizarea hidrocentralelor, care sunt începute de 30 de ani, de 20 de ani, şi sunt, cea mai mare parte, într-o proporţie de peste 70% realizate", a spus el.

România nu are suficientă capacitate de producție

Bolojan a menţionat că sistemul energetic actual este diferit de cel de acum 40 - 50 de ani, când termocentrale sau hidrocentrale produceau energie în mod relativ constant.

În România au fost închise o parte dintre centrale, care erau uzate şi poluatoare. Însă, din cauză că au întârziat proiectele de înlocuire a acestor unităţi, România nu are suficientă capacitate de producţie, a explicat premierul.

"Acum, prin extinderea sistemelor fotovoltaice, prin eolienele care au fost montate în România, avem un mix de energie care înseamnă că, de exemplu, în orele de prânz avem o supraproducţie de energie ieftină, pe care nu o putem consuma, deci pe care practic o pierdem. Iar în orele de seară, pentru că am închis capacităţi energetice, avem o cerere mare de curent scump, pe care îl importăm. Totdeauna seara importurile de energie sunt foarte scumpe. Toată lumea are un deficit de energie seara, iar atunci când se face un preţ mediu al energiei, suntem în situaţia în care preţul energiei din România este ceva mai mare în anumite intervale decât în celelalte ţări din această parte de Europa sau chiar din Europa de Vest", a declarat Ilie Bolojan. 

Sursa: Agerpres

Timișorenii racordați la sistemul centralizat vor plăti facturi mai mari din această iarnă, după ce Consiliul Local a decis reducerea subvenției pentru compania Colterm.

