Nu a trecut valul de scumpiri la curent. ANRE a aprobat încă o majorare, la o companie de stat. Apar însă și ofertele bune

27-08-2025 | 19:16
De luna viitoare, facturile la energia electrică se măresc puțin, în contextul în care majoritatea plătesc acum chiar și dublu, după liberalizarea pieței și creșterea TVA.

Ștefana Todică

Se majorează un cost de servicii de sistem pentru Transelectrica și, chiar dacă nu va fi mare, îl vom regăsi toți în facturi. Pe de altă parte, furnizorii au început să vină cu oferte pentru că mulți clienți care au primit facturi uriașe se mută la companii cu prețuri mai bune.

La ultima ședință, ANRE a aprobat un nou tarif de servicii de sistem pentru Transelectrica, cu o majorare de peste 80 de procente. Cererea a venit de la compania de stat.

George Niculescu, președintele ANRE: Este vorba despre un cost pe care această companie îl înregistrează odată cu achiziționarea serviciilor de sistem de la operatorii economici calificați, un cost care pentru o perioadă de timp a crescut, iar costul acesta trebuie recunoscut în tarif. În cifră absolută, pentru fiecare mwh din servicii de sistem, creșterea este de 5 lei

De ce unii furnizori și-au îmbunătățit ofertele

Majorarea intră în vigroare de luna viitoare și o vor suporta toți consumatorii, pentru că acest tarif se regăsește în facturi. De exemplu, în cazul unei locuințe cu un consum de 200 de kwh, factura crește cu aproximativ un leu. Pe de altă parte, furnizorii și-au îmbunătățit ofertele și vin cu prețuri mai mici.

Reporter Știrile ProTV: De exemplu, o companie a anunțat recent o ofertă de 0,64 de lei pe kwh energia activă, ceea ce înseamnă în jur de 1,3 lei prețul final. O ieftinire de aproximativ 15 procente. Și alți furnizori au scăzut prețurile cu până la 20% față de cele anunțate inițial după liberalizare.

O explicație a ieftinirilor ar fi că, în căutarea unui preț mai bun, peste 260.000 de consumatori au schimbat furnizorul din iunie până la jumătatea lunii august. Cei mai mulți au plecat la compania cu prețul cel mai mic, după ce ultimele facturi s-au dublat sau au crescut chiar mai mult decât dublu pentru cei mai mulți consumatori.

Laurențiu Ursulescu, AFEER: Faptul că consumatorii au început să schimbe furnizorul, asta crește competiția, nimeni nu își dorește să piardă consumatori.Asta înseamnă că este o competiție reală între furnizori, și asta nu poate să fie decât ceva bine pentru consumatori.

Totuși, ofertele noi, cu prețuri mai mici, sunt valabile pentru clienții noi sau cei cărora le expira contractul. Clienții care au semnat deja un preț ferm pe o perioadă de timp rămân cu acela până la expirarea contractului. Dacă sunteți în această situație și vreți totuși să plătiți mai puțin, puteți oricând să vă schimbați furnizorul. Puteți compara ofertele actualizate în timp real pe site-ul ANRE.

Sursa: Pro TV

