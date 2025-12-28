Bogați și fără voce: Cum i-a ținut Putin de partea sa pe miliardarii Rusiei în timpul războiului

În timpul războiului cu Ucraina, numărul miliardarilor din Rusia a ajuns la un nivel record, scrie BBC .

Însă, în cei 25 de ani de când Vladimir Putin se află la putere, bogații și influenții Rusiei – cunoscuți drept oligarhi – și-au pierdut aproape complet influența politică.

Toate acestea sunt vești bune pentru președintele rus. Sancțiunile occidentale nu au reușit să-i transforme pe ultra-bogați în opozanți ai săi, iar politica sa de tip „morcov și băț” i-a transformat în susținători tăcuți.

Fostul miliardar din domeniul bancar Oleg Tinkov știe exact cum funcționează „bățul”.

A doua zi după ce a criticat războiul drept „nebunesc”, într-o postare pe Instagram, directorii săi au fost contactați de Kremlin. Li s-a spus că Tinkoff Bank, a doua cea mai mare bancă din Rusia la acel moment, va fi naționalizată dacă nu se vor rupe toate legăturile cu fondatorul său.

„Nu am putut discuta prețul”, a declarat Tinkov pentru The New York Times. „Era ca ostaticii – iei ce ți se oferă. Nu am putut negocia.”

În decurs de o săptămână, o companie afiliată lui Vladimir Potanin – în prezent al cincilea cel mai bogat om din Rusia, furnizor de nichel pentru motoarele avioanelor de vânătoare – a anunțat că va cumpăra banca. Potrivit lui Tinkov, aceasta a fost vândută pentru doar 3% din valoarea sa reală.

În final, Tinkov a pierdut aproape 9 miliarde de dolari (6,5 miliarde de lire sterline) din averea pe care o avea odinioară și a părăsit Rusia.

Este un contrast puternic față de perioada de dinainte ca Putin să devină președinte.

În anii care au urmat destrămării Uniunii Sovietice, unii ruși au devenit extrem de bogați preluând controlul asupra unor întreprinderi uriașe, anterior deținute de stat, și profitând de oportunitățile capitalismului incipient. Noua lor avere le-a adus influență și putere într-o perioadă de turbulențe politice, iar ei au devenit cunoscuți sub numele de oligarhi.

Cel mai puternic dintre aceștia, Boris Berezovski, susținea că a orchestrat ascensiunea lui Putin la președinție în anul 2000 și, ani mai târziu, a cerut iertare pentru acest lucru: „Nu am văzut în el viitorul tiran lacom și uzurpator, omul care avea să calce în picioare libertatea și să oprească dezvoltarea Rusiei”, scria el în 2012.

Este posibil ca Berezovski să-și fi exagerat rolul, dar oligarhii ruși erau cu siguranță capabili să tragă sfori la cele mai înalte niveluri ale puterii.

Puțin peste un an după această mărturisire, Berezovski a fost găsit mort în circumstanțe misterioase, în exil, în Marea Britanie. Până atunci, oligarhia rusă era, la rândul ei, practic dispărută.

Astfel, când Putin i-a convocat pe cei mai bogați ruși la Kremlin, la câteva ore după ce a ordonat invazia pe scară largă a Ucrainei, pe 24 februarie 2022, aceștia aveau foarte puține posibilități de a se opune, chiar dacă știau că averile lor urmau să sufere pierderi masive.

„Sper ca, în aceste noi condiții, să lucrăm împreună la fel de bine și nu mai puțin eficient”, le-a spus el.

Un jurnalist prezent la întâlnire i-a descris pe miliardari drept „palizi și lipsiți de somn”.

Perioada premergătoare invaziei a fost extrem de nefavorabilă pentru miliardarii ruși, la fel ca și urmările imediate ale acesteia.

Potrivit revistei Forbes, în anul până în aprilie 2022, numărul miliardarilor din Rusia a scăzut de la 117 la 83, din cauza războiului, sancțiunilor și deprecierii rublei. În total, aceștia au pierdut 263 de miliarde de dolari – adică, în medie, 27% din averea fiecăruia.

Însă anii care au urmat au arătat că pot fi obținute beneficii uriașe din integrarea în economia de război a lui Putin.

Cheltuielile masive pentru război au stimulat o creștere economică de peste 4% pe an în Rusia, în 2023 și 2024. Acest lucru i-a avantajat chiar și pe cei dintre ultra-bogați care nu câștigau miliarde direct din contracte de apărare.

În 2024, peste jumătate dintre miliardarii Rusiei au jucat un rol în aprovizionarea armatei sau au beneficiat de pe urma invaziei, spune Giacomo Tognini, din echipa Forbes Wealth.

„Asta fără a-i include pe cei care nu sunt implicați direct, dar care au nevoie de un anumit tip de relație cu Kremlinul. Și cred că este corect să spunem că oricine conduce o afacere în Rusia are nevoie de o relație cu guvernul”, a declarat el pentru BBC.

Anul acesta a înregistrat cel mai mare număr de miliardari din istoria Rusiei – 140 – în clasamentul Forbes. Averea lor cumulată (580 de miliarde de dolari) a fost la doar 3 miliarde de dolari sub recordul absolut înregistrat în anul de dinaintea invaziei.

În timp ce le permite loialiștilor să profite, Putin i-a pedepsit constant pe cei care au refuzat să se conformeze.

Rușii își amintesc foarte bine ce s-a întâmplat cu magnatul petrolier Mihail Hodorkovski. Cândva cel mai bogat om din Rusia, acesta a petrecut zece ani în închisoare după ce a lansat o organizație pro-democrație în 2001.

