Bilanțul dezastrelor provocate de vântul extrem. Un punct medical Salvamont din Gorj a fost spulberat cu totul

Vântul a făcut prăpăd în zonele înalte aflate sub cod roșu. La rafală, are peste 120 de kilometri pe oră. În Gorj, un punct medical Salvamont a fost spulberat cu totul.

Așa că toate traseele montane sunt de evitat, la fel și șoselele de la mare altitudine.

Așadar, informați-vă înainte să porniți la drum și asigurați-vă că aveți mașina echipată de iarnă.

Așa arată zonele din Carpații Meridionali și de Curbură vizate de codul roșu.

La peste 1.700 de metri altitudine, rafalele au depășit 120 km/h.

La baza Salvamont Argeș, de la cota 1.800, au fost minus 9 grade Celsius, însă temperatura resimțită era de minus 17.

Cristian Toma, șef Salvamont Argeș: „Vă recomandăm să rămâneți în zona bazelor, în zona cabanelor, să nu încercați să vă deplasați pe traseele montane.”

Pe vârful Păpușa, un container metalic de prim ajutor, folosit de salvamontiști, a fost azvârlit cât colo, de parcă ar fi fost din hârtie.

Sabin Cornoiu, șef Salvamont România: „Îl aveam ancorat pe platformă de beton, dar probabil vântul foarte puternic a reușit să distrugă și acest modul metalic.”

În mijlocul urgiei, acești turiști au oprit mașina ca să facă fotografii, îmbrăcați ca de primăvară.

În județul Suceava, mai multe mașini au derapat și au nimerit în șanț.

Vântul a bătut cu putere și în zonele mai joase.

În Iași, de exemplu, a doborât peste 20 de copaci, iar în județul Botoșani, un brad din curtea Spitalului Darabani s-a prăbușit peste acoperiș.

