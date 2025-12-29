Bilanțul dezastrelor provocate de vântul extrem. Un punct medical Salvamont din Gorj a fost spulberat cu totul

Stiri actuale
29-12-2025 | 08:13
×
Codul embed a fost copiat

Vântul a făcut prăpăd în zonele înalte aflate sub cod roșu. La rafală, are peste 120 de kilometri pe oră. În Gorj, un punct medical Salvamont a fost spulberat cu totul.

autor
Gigi Ciuncanu,  Mariana Apostoaie,  Natașa Paraschiv

Așa că toate traseele montane sunt de evitat, la fel și șoselele de la mare altitudine.

Așadar, informați-vă înainte să porniți la drum și asigurați-vă că aveți mașina echipată de iarnă.

Așa arată zonele din Carpații Meridionali și de Curbură vizate de codul roșu.

La peste 1.700 de metri altitudine, rafalele au depășit 120 km/h.

Citește și
viscol munte
Cod roșu de viscol în zonele înalte din 11 județe. Vântul suflă cu peste 120 km/h, iar traseele montane sunt periculoase

La baza Salvamont Argeș, de la cota 1.800, au fost minus 9 grade Celsius, însă temperatura resimțită era de minus 17.

Cristian Toma, șef Salvamont Argeș: „Vă recomandăm să rămâneți în zona bazelor, în zona cabanelor, să nu încercați să vă deplasați pe traseele montane.”

Pe vârful Păpușa, un container metalic de prim ajutor, folosit de salvamontiști, a fost azvârlit cât colo, de parcă ar fi fost din hârtie.

Sabin Cornoiu, șef Salvamont România: „Îl aveam ancorat pe platformă de beton, dar probabil vântul foarte puternic a reușit să distrugă și acest modul metalic.”

În mijlocul urgiei, acești turiști au oprit mașina ca să facă fotografii, îmbrăcați ca de primăvară.

În județul Suceava, mai multe mașini au derapat și au nimerit în șanț.

Vântul a bătut cu putere și în zonele mai joase.

În Iași, de exemplu, a doborât peste 20 de copaci, iar în județul Botoșani, un brad din curtea Spitalului Darabani s-a prăbușit peste acoperiș.

Trump a spus cum vrea Putin să ajute la reconstrucția Ucrainei. „Sună puțin ciudat, dar a fost foarte generos”. Ce ar oferi

Sursa: Pro TV

Etichete: cod rosu, gorj, dezastre,

Dată publicare: 29-12-2025 08:11

Articol recomandat de sport.ro
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Citește și...
Cod roșu de viscol pe Transalpina. Drumul spre Rânca a fost închis din cauza rafalelor de peste 120 km/h: „E dezastru”
Stiri actuale
Cod roșu de viscol pe Transalpina. Drumul spre Rânca a fost închis din cauza rafalelor de peste 120 km/h: „E dezastru”

Este cod roșu de viscol în zonele înalte din 11 județe, între care Sibiu, Brașov, Prahova și Vâlcea. Vremea rea a închis drumul pe Transalpina, între Novaci și Rânca. 

Cod roșu de viscol în zonele înalte din 11 județe. Vântul suflă cu peste 120 km/h, iar traseele montane sunt periculoase
Stiri actuale
Cod roșu de viscol în zonele înalte din 11 județe. Vântul suflă cu peste 120 km/h, iar traseele montane sunt periculoase

Este cod roșu de viscol în zonele înalte din 11 județe, între care Sibiu, Brașov, Prahova și Vâlcea. Ninge susținut, iar vântul mușcă de-a dreptul, cu rafale care depășesc 120 km/h.

Recomandări
Ședință azi la CCR pe pensiile speciale ale magistraților, după două amânări și o ședință fără cvorum
Stiri actuale
Ședință azi la CCR pe pensiile speciale ale magistraților, după două amânări și o ședință fără cvorum

CCR a amânat pentru luni, începând cu ora 10:00, dezbaterile asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor.

Planul de pace în 20 de puncte, „agreat în proporţie de 90%”. „Factorul dificil” care stă în rezolvarea războiului
Stiri externe
Planul de pace în 20 de puncte, „agreat în proporţie de 90%”. „Factorul dificil” care stă în rezolvarea războiului

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, în Florida, după ce a fost întrebat despre regiunea Donbas din estul Ucrainei, care face obiectul unor dispute intense, că Ucraina are "o poziţie diferită" faţă de Rusia în această chestiune.

Pagube uriașe după incendiul din cartierul Militari. Peste 120 de pompieri trimiși să lupte cu flăcările
Stiri actuale
Pagube uriașe după incendiul din cartierul Militari. Peste 120 de pompieri trimiși să lupte cu flăcările

A fost mobilizare de forțe duminică, în Capitală, după ce un depozit situat în cartierul Militari a fost cuprins de flăcări.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Decembrie 2025

29:49

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28