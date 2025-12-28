Un tată din Texas și-a salvat eroic fiica răpită în ziua de Crăciun, urmărind telefonul ei mobil. Unde se afla adolescenta

Un tată din Texas și-a salvat eroic fiica adolescentă răpită, localizând-o prin telefonul mobil la scurt timp după ce fusese smulsă de un bărbat înarmat cu un cuțit în ziua de Crăciun.

Tatăl, ingenios, a alertat imediat poliția și a accesat controlul parental al telefonului fiicei sale de 15 ani, după ce aceasta nu s-a întors acasă când a ieșit să-și plimbe câinele, în jurul orei 16:50, în Porter, la aproximativ 40 km nord de Houston, relatează New York Post.

Unde a găsit-o pe adolescentă

Folosindu-se de locația fiicei, tatăl a reușit miraculos să o găsească pe ea și pe câine într-o camionetă de culoare visinie, alături de un bărbat „parțial dezbrăcat”, într-o zonă izolată, parțial împădurită, la aproape 3 km distanță. El a ajutat-o apoi să scape de răpitor și a sunat imediat la autorități, care l-au arestat rapid pe Giovanni Rosales Espinoza, în vârstă de 23 de ani, potrivit șerifului.

Poliția a precizat că presupusul răpitor a amenințat adolescenta cu un cuțit și a smuls-o de pe stradă.

„Crăciunul este o zi menită să aducă bucurie, dar acest individ a ales să o distrugă, vizând un copil”, a declarat șeriful Wesley Doolittle. „Sunt extrem de mândru de adjuncții și detectivii noștri, care au lucrat neobosit pentru ca acest prădător periculos să fie arestat rapid și să fie acum în afara străzilor noastre. Fiți siguri că Biroul Șerifului rămâne vigilent în fiecare oră din fiecare zi pentru a vă proteja familiile.”

Espinoza a fost acuzat de răpire agravată și fapte indecente cu un minor. El este reținut fără posibilitatea de eliberare pe cauțiune în închisoarea Montgomery County.

