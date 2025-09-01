Cum pot scădea facturile la electricitate cu până la 60%. Asociația Prosumatorilor a propus mai multe măsuri

Facturile la electricitate atât pentru consumatorii casnici cât și pentru firme pot fi reduse rapid și cu 60%. Potrivit celor din Asociația Prosumatorilor pentru asta este nevoie însă de câteva modificări legislative.

De exemplu, oamenii și firmele dintr-o anumită zonă să se unească în comunități de energie ca să producă, prin panouri fotovoltaice, dar și s ătranzacționeze între ei electricitate mai ieftină. O listă cu 5 astfel de măsuri a fost înaintată Guvernului.

Prima măsură propusă este legiferarea comunităților de energie și a fost susținută în trecut și de alți experți în energie. Este deja implementată în alte țări, unde studiile au arată că facturile pot scădea cu până la 60%. Comunitățile produc de regulă energie cu panouri fotovoltaice și pot fi formate din consumatorii casnici dintr-o anumită zonă sau din firme.

Corina Murafa, expert energie: „O comunitate de energie este atunci când un grup de cetățeni vin la comun, achiziționează la comun echipamente de producție de energie electrică și tranzacționează la nivelul comunității energia respectivă, la prețuri preferențiale pentru că dețin ei la comun echipamentele respective. Există legislație în vigoare, dar ea nu e operaționalizată”.

O altă propunere, apropiată ca idee, este ca locuitorii unui bloc să poată monta panouri fotovoltaice pe acoperiș și să poată scădea din facturile lunare contravaloarea energiei produse de acestea. Acum pot folosi energia doar pe casa scării.

O altă măsură se referă la posibilitatea ca locatarii să își monteze pe balcoane minisisteme fotovoltaice din care să își alimenteze direct aparatele. Sunt kituri compuse din panouri, care se conectează direct la priză. Așa, energia produsă ajunge la electrocasnice și este consumată instantaneu. Este nevoie însă de o investiție. Astfel de kituri există deja în magazinele de profil și pleacă de la 500 de euro, pentru un apartament mediu.

Dan Pîrșan, Asociația Prosumatorilor: „Un kit de 800 de w care este suficient pentru un apartament cu 2-3 camere și reducerea facturilor va fi imediată, cu 60%. Dacă ești mai pe nord, reducerea producției este undeva de 40% față de cei care sunt 100%, cei cu poziționare pe est, vest sau sud”.

Asociația Prosumatorilor cere și reducerea tarifelor de transport pentru Transelectrica și reglementarea marjei de furnizare pentru energia produsa de către prosumatori.

Toate cele cinci măsuri au fost transmise Guvernului și vin ca o replică la o altă listă de propuneri anunțată de Ministerul Energiei, tot pentru reducerea facturilor. Reprezentanții Ministerului Energiei ne-au transmis că legislația privind comunitățile de energie se află deja în circuitul de avizare interministerială. Celelalte propuneri urmează să fie analizate.

