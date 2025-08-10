Mii de tone de „haine second-hand” din import ajung pe câmpurile din România. Autoritățile pregătesc reglementări noi

Autoritățile vor ca hainele vechi aduse din străinătate să nu mai fie aruncate pe câmpuri sau la marginea orașelor.

Ministerul Mediului și cel al Economiei pregătesc un proiect de lege care va reglementa domeniul, așa cum se întâmplă deja în alte state europene.

Noua legislație ar urma să facă diferența dintre produsele second hand și deșeuri.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a atras atenţia, sâmbătă, că în România intră sute de mii de tone de produse marcate ca fiind second hand, dar care, de fapt, sunt deşeuri.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: „Sunt zeci, sute de mii de tone de produse marcate ca fiind produse second hand, care în realitate sunt deşeuri. Trebuie să rezolvăm această problemă. Deşeurile care sunt deşeuri pentru alte state europene sunt deşeuri şi în România. Nu putem să avem acest standard dublu în care alte state aduc deşeuri în România, dar le marchează ca produse second hand, apoi deşeurile respective ajung pe câmpurile noastre sau la gropile de gunoi, în cele mai bune cazuri sau, din păcate, unele dintre ele, o parte semnificativă, arse în case, ceea ce înseamnă o poluare pentru noi toţi, o scurtare a vieţii pentru noi toţi”.

Ea a spus că avem legislație și că este nevoie de transparență în ceea ce privește rezolvarea acestei probleme.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: „Avem legislaţie, avem soluţii care pot fi puse în practică...Ne dorim o trasabilitate, transparență, astfel încât primăriile să nu mai fie acoperite în facturi de zeci și zeci de milioane pentru o problemă care nu se va rezolva cu o astfel de soluție, iar noi să nu mai fim otrăviți, să nu mai fim în comunități asaltate de deșeuri."

Radu Miruță, ministrul Economiei: „Este un pas pe care nu știu dacă înainte a fost blocat sau nu. Înțeleg că da: unul dintre ministere a vrut, altul nu a vrut.”

Autoritățile din Târgu Jiu, de exemplu, cheltuie anual aproape un milion și jumătate de lei de la buget pentru a igieniza terenurile pline de deșeuri.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: „Aici sunt, de fapt, deșeuri care au intrat în țară ca fiind produse și asta e problema.”

Andrei Corlan, Comisarul General al Gărzii Naționale de Mediu: „Noi, anul trecut, am oprit 23.000 de tone de deșeuri să intre în țară. 10.000 erau bunuri second-hand mascate în deșeuri.”

Localnicii spun că nu știu cine aruncă astfel de deșeuri pe lângă gospodăriile lor. Mulți se ocupă de vânzare produselor second-hand.

Localnică: „Nu știu cine aruncă gunoaie, că nu stau să păzesc să văd cine aruncă”.

Localnică: „Peste tot sunt. Aruncă pe furiș, noaptea”.

Legea ar urma să intre în vigoare în următoarele trei luni.

