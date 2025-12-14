Panică în rândul pacienților internați în Spitalul de Copii din Iași, din cauza apei contaminate. „Sunt speriați”

14-12-2025 | 09:02
Spitalul de Copii din Iași funcționează în continuare în regim de avarie. Toate internările și intervențiile chirurgicale care nu sunt urgențe majore au fost sistate, după ce s-a descoperit că apa din clădire este contaminată cu bacterii periculoase.

Elena Bejinaru

Consumul a fost oprit, iar spitalul a primit ajutoare de la rezerva de stat și Crucea Roșie. Șapte copii au murit acolo în luna septembrie din cauza unei infecții luate din secția de Terapie Intensivă.

Cei peste 200 de copii internați deja și părinții lor, plus personalul medical, nu pot folosi apa de la robinet.

Corespondent PRO TV: „Pompierii au venit cu două cisterne a câte 7.000 de litri de apă fiecare. Apa este împărțită apoi în recipiente și folosită pentru igiena personală și curățenie în spital. Ajutoarele vor continua să vină pe măsura ce apa se consumă”.

Tatăl unui copil internat: „Am înțeles că nu este bună apa de la spital. O situație care se întâmplă doar în România. Am copilul și soția. Sunt speriați”.

spital iasi
APAVITAL spune că apa este fără risc de contaminare. Problemele de la spitalul de copii din Iași nu afectează rețeaua publică

Gheorghe Diaconu, managerul Spitalului de Copii "Sfânta Maria" Iași: „Funcționăm în regim de avarie, am aprovizionat cu apă la prima oră de la Crucea Roșie pentru băut. Am primit de la Crucea Roșie 4.000 de litri și urmează să vină de la rezerva de stat 14.000 de litri în două tranșe”.

DSP Iași a recoltat noi probe, în secţiile afectate. Iar instalația de apă din spital va fi din nou dezinfectată. Şi furnizorul de apă din Iași a prelevat probe, în mai multe puncte din unitatea sanitară. Rețeaua publică nu este afectată.

În unitatea medicală vor funcționa în continuare ambulatoriul de specialitate şi zona de spitalizare de zi, care nu implică intervenţii chirurgicale, a precizat ministrul Sănătății. Mâncarea se va pregăti tot cu apă îmbuteliată.

