APAVITAL spune că apa este fără risc de contaminare. Problemele de la spitalul de copii din Iași nu afectează rețeaua publică

13-12-2025 | 07:34
Societatea APAVITAL anunţă că apa distribuită în municipiul Iaşi este potabilă şi că nu există risc de contaminare, după ce analizele de apă prelevate la Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii „Sf. Maria" au ieşit neconforme.

Sabrina Saghin

„Apa distribuită de APAVITAL prin reţeaua publică din municipiul Iaşi şi din întreaga noastră arie de operare este potabilă, fără riscuri de contaminare bacteriană, neexistând nici o analiză care să confirme o astfel de suspiciune. Dorim să reasigurăm toţi consumatorii că ApaVital derulează un program riguros şi continuu de monitorizare a calităţii apei”, a precizat, vineri seară, conducerea APAVITAL din Iaşi.

APAVITAL garantează calitatea apei

Potrivit furnizorului ieşean de apă potabilă, echipele APAVITAL prelevează şi analizează probe din sursele, staţiile de tratare şi punctele strategice din reţeaua publică, asigurându-se în permanenţă că apa livrată prin branşamentele reţelei de apă către utilizatori respectă toate standardele de potabilitate şi este sigură pentru consumul uman.

„Putem avea cu toţii deplină încredere în sistemul public de alimentare şi în corectitudinea realizării analizelor noastre de laborator, apa potabilă furnizată de APAVITAL putând fi consumată fără nici un risc”, au mai precizat reprezentanţii APAVITAL.

Analizele spitalului ridică suspiciuni

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, s-a deplasat, vineri seară, la Iaşi, după ce probele de apă prelevate din Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii „Sf. Maria" au fost neconforme. A fost identificată prezenţa bacteriei Pseudomonas aeruginosa, în valori peste pragul de referinţă admis, şi s-a depăşit numărul total de bacterii mezofile.

Diana Buzoianu
Când ar urma să revină apa potabilă în județele Prahova și Dâmbovița. Buzoianu: „Dacă toate analizele vor ieși bine la DSP”

Ministrul Alexandru Rogobete a ajuns la spitalul ieşean în jurul orei 22.40.

La unitatea medicală din Iaşi a ajuns în cursul serii şi o echipă din cadrul APAVITAL.

Sursa: News.ro

